Bakan Fidan Brüksel'de Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile görüştü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında temaslar sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi.

Fidan, toplantı çerçevesinde bugün ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Ayrıca Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile üçlü bir toplantı yaptı.

