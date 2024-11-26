DOLAR
34,64 -0,24%
EURO
36,37 -0,11%
ALTIN
2.928,62 -0,34%
BITCOIN
3.171.963,35 3,27%

Bakan Fidan, Cezayir ve Bangladeş Dışişleri Temsilcileri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir ve Bangladeşli yetkililerle Portekiz'de önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 22:14
Bakan Fidan, Cezayir ve Bangladeş Dışişleri Temsilcileri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ve Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain ile Portekiz'in Cascais kentinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu kapsamında gerçekleşen bu görüşmelerde iki ülkenin temsilcileri ile diplomatik ilişkilerin ilerletilmesi konularını ele aldı.

Ayrıca, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs'i de kabul eden Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Nasır Kamil ile de bir araya gelerek bölgesel meseleler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Korkutan Yangın: İki Katlı Ev Hasar Gördü
2
Tokat'ta Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
3
İsrail'in Gazze'deki Bombardmanı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
İsrail Kabinesi Lübnan'da Ateşkesi Onayladı
5
Bakan Güler, Disiplin İhlalleri ve Askeri Hastaneler Hakkında Açıklamalarda Bulundu
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital Hareket İslam'ı Hedef Alıyor
7
Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kuvvetli Kar Uyarısı

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor