Bakan Fidan, Cezayir ve Bangladeş Dışişleri Temsilcileri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ve Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain ile Portekiz'in Cascais kentinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu kapsamında gerçekleşen bu görüşmelerde iki ülkenin temsilcileri ile diplomatik ilişkilerin ilerletilmesi konularını ele aldı.

Ayrıca, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs'i de kabul eden Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Nasır Kamil ile de bir araya gelerek bölgesel meseleler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.