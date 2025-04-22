Bakan Göktaş: 'Aile Yılı' ile Çocukların Haklarını Güçlendireceğiz

Bakan Göktaş, Çocukların Haklarını Koruma Vurgusunu Yineledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen 'Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocukların haklarını korurken, aileyi güçlendirmek ve desteklemek, öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettik" diyerek aile yapısının çocuk gelişimindeki rolüne dikkat çekti.

Çocukların Sesine Kulak Vermek

Bakan Göktaş, çocukların sesine kulak vermenin kritik bir önem taşıdığını belirterek, "Bu inançla sizlerin daha güçlü, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi bizler için çok kıymetli. Haklarınızı korumak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Çocuk Hakları ve Gelecek

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "23 Nisan'ın, siz çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin geleceğinin sizlerin avuçlarına bırakılması demektir" sözlerini anımsatarak, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Çocuk Hakları Komiteleri'nin önemine değinen Bakan Göktaş, "Bugün, sizlerin fikirleriyle yeniden şekillenecek. Çocukların katılımı olmadan çocuk hakları tam anlamıyla korunamaz" ifadelerini kullandı.

Adil Bir Toplum İçin Çalışmalar

Çalıştayda görev alan çocukların topluma karşı sorumluluk üstlendiğini belirten Göktaş, "Vizyonumuz her çocuğun haklarına tam erişebildiği bir Türkiye inşa etmek. Eylem Planımız, bu hedefi geliştirme konusunda bize kapsamlı bir yol haritası sunuyor" şeklinde konuştu.

Çocukların Uluslararası Hak İhlalleri

Göktaş, konuşmasında dünya genelinde çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine de dikkat çekti. "Bugünkü çalıştay, bütün dünyadaki çocukların hak ihlallerine karşı ortak vicdanı harekete geçirme çağrısıdır" dedi.

Çalıştayın Vizyonu

Göktaş, katılımcılara "Siz ne kadar güçlü ve özgüvenli olursanız, biz de o kadar umut dolu, güçlü bir toplum oluştururuz. Hayallerinizi paylaşın, geleceği birlikte inşa edelim" diyerek teşvik edici bir mesaj iletti.

Programda ayrıca UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Ali Enver Aydın da konuşma yaptı. Çalıştay sonunda Bakan Göktaş, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı"nın Açılış Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı"nın Açılış Programı'na katılarak konuşma yaptı.