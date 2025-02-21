Bakan Göktaş, 'Aile Yılı' Kapsamında 50 Yıl Evlilik Kutlayan Küçük Çiftini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yıl Aile Yılı kapsamında 50. evlilik yıl dönümünü kutlayan İsminaz ve Kıbrıs Gazisi Ahmet Küçük çiftini evlerinde ziyaret etti.

Bakanlık yetkilileri ve mülki idare amirleri, 81 ilde, evliliklerinin 25. ve 50. yılını dolduran çiftleri muhatap almak için ziyaretlerde bulunuyor. Bu kapsamda, Göktaş, 71 yaşındaki Ahmet Küçük ve eşi İsminaz çiftini Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evlerinde ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Bakan Göktaş, aileye pasta sürprizi yaparak, çiftle birlikte mumları üfledi ve tebriklerini iletti. Ayrıca, aileyle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Göktaş, 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiklerini belirtti.

Dünyada aile kavramının evrildiğini vurgulayan Göktaş, uzun evliliklerin önemine dikkat çekti. Küçük çiftine, uzun ve mutlu evliliğin sırlarını sorduğunda, çiftten aldıkları yanıt ise 'karşılıklı anlayış ve hoşgörü' oldu.

Ayrıca, Bakan Göktaş, Ahmet Küçük'ün Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını dinleyerek, 'Ne mutlu size, torunlarınıza anlatacak çok hikayeniz var. Sizden milli ve manevi duyguları öğreniyorlar.' dedi.

Ahmet Küçük, Bakan Göktaş'tan Aile Yılı kapsamında Kıbrıs Gazilerini aileleriyle birlikte Kıbrıs'a götürmelerine yönelik bir talepte bulundu.

Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: 'Hayat arkadaşlığında 50. yılını tamamlayan Küçük ailesinin misafiri olduk. Kıbrıs Gazimiz Ahmet Bey ve İsminaz Hanım, yarım asırdır aynı yastığa baş koyuyor. Aile olmak demek omuz omuza geçirilen bir ömür demektir. Ahmet bey ve İsminaz hanım da zor zamanları el ele aşmış, iyi günleri birlikte paylaşmış, ailelerini vefa ve emekle büyütmüşler. Örnek bir çift, güzel bir aile olarak kendilerini tanımak bizim için büyük bir mutluluk oldu. Kendilerine sağlık ve huzurla geçirilecek nice yıllar diliyoruz.'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında İsminaz ve Kıbrıs Gazisi Ahmet Küçük çiftini Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evlerinde ziyaret ederek, 50. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında İsminaz ve Kıbrıs Gazisi Ahmet Küçük çiftini Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evlerinde ziyaret ederek, 50. evlilik yıl dönümlerini kutladı.