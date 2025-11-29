Bakan Göktaş: "Aileyi korumak, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Aile Vakfı tarafından Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü’nde düzenlenen "Üçüncü Aile Çalıştayı: Sosyo -Kültürel Riskler ve Aileye Yönelik Tehditler" programına katıldı. Etkinlikte İstanbul Valisi Davut Gül, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İstanbul Aile Vakfı Ömer Karabıyık ve çok sayıda davetli yer aldı.

Dijital devrim ve aile ilişkilerindeki dönüşüm

Programda konuşan Bakan Göktaş, tarihten bugüne toplumların çeşitli kırılmalar yaşadığını belirterek dijital devrimin diğerlerinden farklı olduğuna dikkat çekti: “Bu devrim diğerlerinden farklı, çünkü sessiz. Dumanı yok, sireni yok, barutu yok. Ama etkisi derin ve güçlü.”

Göktaş, dijitalleşmenin aileyi mekandan bağımsız, zamandan hızlı ve kültürden kopuk bir forma dönüştürebildiğini vurgulayarak, “Bilgi çoğaldı, fakat dikkat azaldı. İletişim hızlandı, fakat derinlik kaybolmaya başladı. Bağlantılar arttı, fakat insanın insanla kurduğu bağ zayıfladı” dedi.

Ekran süresi, gençler ve aile içi iletişim

Bakan, çocukların dijital dünyanın içindeki risklerle karşı karşıya olduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu: “Çocuklarımız siber zorbalıktan yanlış içeriklere, çevrimiçi istismardan dijital bağımlılığa kadar pek çok riskle karşı karşıya kalıyor. Ekran süresi arttıkça aile içi iletişim azalıyor, ortak zaman kavramı zayıflıyor. Gençler için başarı, emekten çok beğeni sayısıyla ölçülür hale geldi.”

Politika, 2025 Aile Yılı ve gelecek stratejileri

Bakan Göktaş, aileyi tehdit eden unsurun sadece teknoloji olmadığını, teknolojinin insan tabiatına uygun ilerlemeyişinin daha büyük bir risk oluşturduğunu belirtti. Bu çerçevede aileyi güçlendirecek ve toplumsal dayanışmayı canlandıracak politikalar geliştirdiklerini söyledi.

Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu riskleri görüyoruz, analiz ediyoruz ve çok boyutlu politikalarla çözüm üretmek için çalışıyoruz. Aileyi koruyan her adımın, toplumun direncini artıracağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı, aileyi merkeze alan yeni bir dönemin başlangıcı oldu.”

“Değerlerimizi, kimliğimizi ve toplumsal bütünlüğümüzü geleceğe taşıma kararlılığımızın adıdır” diyen Göktaş, aile meselesini bir beka meselesi olarak nitelendirip, ‘Aile dostu bir ekosistem’ inşa etmenin bakanlığın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Çocukların dijital hakları ve düzenlemeler

Bakan Göktaş, çocukların dijital dünyada daha güvenli olması için atılacak adımları şöyle anlattı: “15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olarak, çocukların dijital haklarının korunmasında ulusal ve uluslararası farkındalığa öncülük ediyoruz.”

Göktaş, evlenecek gençlere ve çocuk sahibi olmak isteyen ailelere verilen desteklerin sürdüğünü; sosyal risk haritalarıyla ihtiyaçların erken tespiti ve hizmetlerin sahada hızlı, etkin sunumunun hedeflendiğini kaydetti. Ayrıca 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 Yılı ile adımların kalıcı bir stratejiye dönüştürüleceğini ifade etti.

Konuşmasını, “Bizim için aile, bir istatistik konusu değil bir politika nesnesi hiç değil. Aile bizim varoluş sebebimiz, kültürümüzün taşıyıcısı, geleceğimizin güvencesidir. Türkiye Yüzyılında hedefimiz, aile bağları sağlam, değerleriyle güçlü, dayanışması yüksek bir toplumun inşasına öncülük etmektir” sözleriyle tamamladı.

