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Bakan Göktaş, Niğde'de Kuruluş Yöneticileriyle Toplandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Niğde'de kurum yöneticilerine hassasiyetle yaklaşma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 09:51
Bakan Göktaş, Niğde'de Kuruluş Yöneticileriyle Toplandı

Bakan Göktaş, Niğde'de Toplantı Düzenledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Niğde'de Bakanlığa bağlı kuruluşların yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında, kurum yöneticilerine önemli uyarılarda bulundu.

Hassasiyet ve Güven Vurgusu

Bakan Göktaş, Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, yaşanan olumsuzluklara dikkat çekti. Medya kuruluşlarına yansıyan bazı görüntüleri hatırlatan Göktaş, "Size emanet edilen her bir cana, kendi evladınız gibi sahip çıkın." diyerek hassasiyet göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Denetim ve İhmal Uyarısı

Göktaş, yöneticilere habersiz saha denetimleri yapmaları ve hiçbir detayı atlamamaları gerektiğini ifade etti. "Devletin şefkatli, merhametli elini bize emanet edilen her bir kişiye gösterin. Kuruluşlarımıza vatandaşlarımız güveniyor, bu güveni zedelememeye dikkat edin" diyen Bakan, "Kurumlardan gelen en ufak ihmal, en ufak ihbarı ciddiye alın. Her bir ihbara ve uyarıya aynı hassasiyetle yaklaşın. Bir kuruluşumuzda bir olumsuzluk varsa kim olursa olsun gerekeni yaparız." sözleriyle mesajını net bir şekilde iletti.

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