Bakan Göktaş'tan Darülaceze'nin 130. Yıl Dönümü Kutlaması

Bakan Göktaş'tan Darülaceze'nin 130. Yıl Dönümü Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze'nin 130. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Darülaceze'nin önemine değindi.

Bakan Göktaş, Darülaceze'nin, ecdadın insanlığa armağan ettiği vakıf kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getirerek, 1895 yılından bu yana hiçbir ayrım yapmadan ihtiyaç sahiplerine kucak açtığını belirtti.

Şefkat ve Merhamet Yuvası

Bakan Göktaş, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Şefkat ve merhamet yuvası Darülaceze'miz 130 yaşında. Bu güzide kurum, yalnızca bir bakım merkezi değil, aynı zamanda iyiliğin, dayanışmanın ve insanlığa hizmetin simgesi olmuştur. Nice hayatlara dokunan Darülaceze, asırlık çınar misali köklerini geçmişten alıp geleceğe umut taşımaya devam ediyor."

Bakan Göktaş, ayrıca Darülaceze'nin kuruluşunda emeği geçen ecdadını rahmet ve minnetle andığını belirterek, bu anlamlı kuruma nice yıllar diledi.