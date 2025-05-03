DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.705.731,17 0,9%

Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Gurbanov'u Kabul Etti

Bakan Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 10:25
Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Gurbanov'u Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov'u kabul etti. Bu önemli buluşma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST dolayısıyla Lefkoşa'ya gelen kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov'u kabul etti," denildi.

Bu görüşme, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma işbirliğini güçlendirmek adına önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov'u...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov'u (solda) kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Entertech İstanbul Teknokent, TEKNOFEST KKTC'de Girişimcilik Programlarını Sergiliyor
2
Osmanlı Motosiklet Derneği'nden Anlamlı Yolculuk: Fatih Sultan Mehmet'ten Çanakkale'ye
3
Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Gurbanov'u Kabul Etti
4
Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
5
Nemrut Krater Gölü Yolu Karla Mücadele Ekipleri Tarafından Açıldı
6
Sarıyer'de Çöken Yol Trafiğe Kapandı
7
Hakkari'de Birlikte Üretim ve Büyüme Programı Düzenlendi

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!