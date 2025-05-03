Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Gurbanov'u Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov'u kabul etti. Bu önemli buluşma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST dolayısıyla Lefkoşa'ya gelen kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov'u kabul etti," denildi.

Bu görüşme, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma işbirliğini güçlendirmek adına önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov'u (solda) kabul etti.