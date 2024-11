Bakan Güler: Trump, Suriye'den asker çekmeyi düşündü

Güler, Canlı Yayında Kritik Değerlendirmelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TV100’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme talimatlarını gündeme getirerek, "Trump, başkanlığı döneminde üç defa Suriye'den askeri çekmek için talimat verdi. Ben, Sayın Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerini çekebileceğini değerlendiriyorum" dedi.

TUSAŞ'a Yapılan Saldırı Üzerine Açıklamalar

Güler, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısına ilişkin "Zamanlamasını manidar buluyorum. Bu olayda, ülkemizin ve milletimizin huzuruyla ilgili yerli ve milli savunma sanayimiz hedef alınmıştır" ifadesini kullandı. Güler, Türk savunma sanayiinin son yıllarda çoğu kez hedef alındığını belirterek, savunma sanayi ürünlerinin terör örgütlerini rahatsız ettiğini vurguladı.

Çelik Kubbe Projesi ve Hava Savunması

Bakan Güler, Türkiye'nin hava savunması için sürdürülen çelik kubbe projesinin detaylarına değindi. "Artık alçak, orta ve yüksek mesafe hava savunma sistemlerimiz yerli ve milli olarak üretildi. Bütün bunların entegrasyonu ile birlikte çelik kubbe sistemi oluşturulacak" şeklinde konuştu.

Terörle Mücadele Stratejisi

Güler, Suriye’de PYD örgütüne ağır zayiatlar verdirildiğini ifade ederek, "TUSAŞ saldırısında hayatını kaybedenlerin intikamı alındı" dedi. Terör örgütlerinin silah bıraktırılması gerektiğini vurgulayarak, güvenlik güçlerinin bu yönde çalışma yapması gerektiğini belirtti.

ABD'nin F-16 Tedarik Süreci

Bakan Güler, ABD’nin F-16 tedarik süreciyle ilgili olumlu gelişmelere dikkat çekerek, "Şu anda Amerikalı dostlarımızla ilişkilerimiz olumsuz yönde değil, daha da olumlu hale gelecek" açıklamasında bulundu. Ayrıca F-16 ve Eurofighter Typhoon uçaklarından 40'ar adet almak istediklerini duyurdu.

İsrail ve İç Cepheye Dair Değerlendirmeler

Güler, İsrail'in Türkiye'ye yönelik saldırı potansiyeli hakkında "Elbette ki saldırabilir" dedi. İç cephe birliğine vurgu yaparak bunun önemine dikkat çekti.

Gelecekteki Tehditler ve Hazırlık Stratejisi

3. dünya savaşı riskini de değerlendiren Güler, "Her an bir savaşı başlaması mümkün ama biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güvenliğinden sorumluyuz ve her türlü olasılığı değerlendiriyoruz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Disiplin Süreci

Milli Savunma Üniversitesinin mezuniyet töreninde yaşanan kılıçlı yemin olayı hakkında konuşan Güler, disiplin sürecinin devam ettiğini ve kararın Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceğini aktardı.

