Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Bakan Işıkhan, İzmir'de 2025 asgari ücret görüşmelerinin Aralık başında başlayacağını ve 'sosyal diyalog'la optimal zam aranacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:40
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de düzenlenen "İzmir'de Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları" etkinliğinde 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk resmi takvimi duyurdu. Bakan Işıkhan, sürecin sosyal diyalog ve ortak akıl ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğini vurguladı.

Bakan Işıkhan'dan önemli açıklamalar

Bakan Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatının en temel göstergesi olduğunu belirterek komisyon çalışmalarına ilişkin stratejiyi paylaştı. Işıkhan, hükümetin önceliğinin tarafların mutabakatı olacağını ifade etti.

Konuşmasında Işıkhan şu ifadeleri kullandı: "Aralık ayının başlarında komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle masaya oturacağız. Bu süreçteki temel şiarımız, sosyal diyalog kapılarını sonuna kadar açık tutarak ortak akılla bir uzlaşmaya varmaktır. İnanıyorum ki komisyon çalışmalarımız sonucunda; bir yandan çalışanlarımızın refah seviyesini koruyan, diğer yandan ise işverenlerimizin üretim kapasitesini ve istihdam gücünü sarsmayan en optimal seviye belirlenecektir."

Masadaki zam senaryoları ve beklentiler

Milyonların gözü kulağı Aralık başında toplanacak komisyonda. Ankara kulisleri ve ekonomi çevrelerinde 2026 yılı asgari ücret zammına dair hesaplamalar şimdiden başladı. Bakanın "optimal seviye" vurgusu, enflasyon verileri ve refah payı beklentilerini ön plana çıkardı.

Ekonomi yönetimi ve çalışan beklentileri ışığında masadaki en güçlü üç zam senaryosu şöyle sıralanıyor:

- Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri temel alınırsa, işveren maliyetlerinin düşürülmesine öncelik verilecek ve zam oranının %25 ile %30 bandında kalabileceği konuşuluyor.

- Enflasyon farkı + refah payı kombinasyonunun esas alındığı senaryoda uzmanlar, uzlaşı noktasının %35 ile %40 aralığında olabileceğini öngörüyor.

- Sendikaların taleplerinde öne çıkan veriler; TÜRK-İŞ ve diğer konfederasyonların açıkladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı rakamları olacak. Büyükşehirlerde kira ve gıda enflasyonu baz alındığında sendikaların talebinin %45-50 bandını zorlayacağı görülse de, bu ihtimalin düşük olduğu değerlendiriliyor.

Bakan Işıkhan, komisyonda tüm taraflarla sürdürülecek görüşmelerin ardından hem çalışanların refahını hem de işletmelerin üretim ve istihdam gücünü koruyacak dengeli bir sonucun hedeflendiğini belirtti.

