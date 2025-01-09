Bakan Kurum: 2025'e Kadar 453 Bin Depremzede Yuvasına Kavuşacak

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, 2025 sonuna kadar 453 bin depremzede konutunun tamamlanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:45
Bakan Kurum: 2025'e Kadar 453 Bin Depremzede Yuvasına Kavuşacak

Kahramanmaraş’ta Depremzede Kardeşlerimize Söz Verdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği konuşmada, "2025 yılı sonuna kadar 453 bin yuvamızın tamamını bitireceğiz ve yuvasına girmeyen, orada iş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız." dedi.

Yenileyici Çalışmalar Yerinde İnceleme

Kurum, deprem sonrası zarar gören esnaf ve ticaret alanlarını yeniden inşa etmek için yürütülen Kapalı Çarşı, Tarihi Demirciler Çarşısı ve Toptancılar Sitesi yenileme törenine katıldı. Bakan, depremin ardından başlatılan tüm çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizerek, "En büyük mutluluğumuz, depremzede kardeşlerimizin yeni evlerine yerleşip, teşekkür etmeleridir." ifadelerini kullandı.

Bakan, 6 Şubat’taki depremin, "asrın felaketi" olarak tanımlandığını hatırlatarak, Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için sürekli çalışacaklarını vurguladı. "Bu gün nereye giderseniz gidin, 11 ilimizin her biri dev bir şantiye alanına dönüşmüştür," diyen Kurum, şu ana kadar 39 bin 136 yeni konut ve iş yerinin tamamlandığını söyledi.

2024 Hedefleri ve Yeni Yerleşim Alanları

Kurum, 2024 yılı sonunda 200 bin yuvanın bitirilip teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, Kahramanmaraş'ta 74 bin 187 konut ve iş yerinin inşasının tamamlanacağını vurgulayarak, "Altınova Mahallesi'nde 8 bin 412 konut inşaatı hızla devam ediyor." dedi.

Tarih ve Kültürle Bütünleşen Yenileme Projeleri

Ayrıca, tarihi çarşıların yenilenmesi konusuna da değinen Kurum, "Emek veren esnafımızla birlikte Kapalı Çarşı’mızda 122 tescilli kültür varlığı olan dükkanımızın restorasyonunu başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, konuşmasında, deprem bölgesinde yürütülen projelerin sadece konut inşası ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda tarihi ve kültürel yapıları da koruyarak, geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Milletin Yanında Olma Taahhüdü

Bakan Kurum, bazı kesimlerin kendilerine inanmadıklarını ve süreci eleştirdiklerini belirterek, ancak milletle birlikte çalışmalarına devam edeceklerini beyan etti. "Bu söz, boş bir söz değildir. Bu, 22 yıldır sözünü tutanlarındır. Kahramanmaraş, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük hedefi olan deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırma hedefine kararlılıkla devam edeceğiz." şeklinde konuşarak, çalışmalara olan inancını dile getirdi.

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