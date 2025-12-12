Süleyman Ekici'den Tutum Haftası Çağrısı: Yerli Üretim ve Tasarrufa Önem

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü'nün değerlendirmesi

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın tasarruf alışkanlığını geliştirmesi, kaynakları bilinçli kullanmayı ve yerli üretime daha güçlü şekilde yönelmeyi hatırlatması açısından değerli olduğunu dile getirdi.

Ekici, ülkemizin savunma sanayisinde elde ettiği büyük başarılar, yerli ve millî otomobilimiz, gençlerin geliştirdiği yerli sosyal medya uygulamaları, enerji alanında sondaj gemileri, uzay araştırmalarındaki kararlı adımlar ve daha nice yeniliklerle dünyada adından söz ettiren bir ülke konumuna geldiğini vurguladı.

"Bu kazanımlar, milletimizin üretme iradesinin, gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin ve yerli-millî kalkınma hamlemizin güçlü yansımalarıdır. Eğitim camiası olarak bizler de öğrencilerimize tutumluluğun, yatırım kültürünün ve Türk malı ürün kullanmanın hem bireysel hem de toplumsal faydalarını öğretmeye devam ediyoruz. Her bireyin yerli üretimi tercih etmesi; ülkemizin ekonomik bağımsızlığına, teknolojik gelişimine ve güçlü Türkiye hedefimize önemli katkılar sunacaktır. Bu bilinçle hareket eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, haftanın toplumsal farkındalığımıza yeni bir güç katmasını temenni ediyorum" dedi.

