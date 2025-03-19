Bakan Kurum, İstanbul'un Deprem Tehdidine Dikkat Çekti

Bakan Kurum'dan Acil Dönüşüm Çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı teşkilat ve vefa iftarında yaptığı konuşmada, İstanbul'daki 1.5 milyon ev ve iş yerinin acilen dönüşmesi gerektiğini belirtti. Kurum, "Her an kendiliğinden çökecek kadar çürük olan 600 bin ev hemen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da Dönüşüm Çalışmaları

Bakan Kurum, AK Parti hükümeti olarak bugüne kadar İstanbul'da, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde 1 milyona yakın bağımsız bölümü dönüştürdüklerini ve 200 binden fazla ev ve iş yerinin de yenilendiğini ifade etti. İftar programının yapıldığı Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda konuşmasını sürdüren Kurum, AK Parti'nin vefa, hizmet ve eser siyasetine sürekli olarak önem verdiğini vurguladı.

Deprem Sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları

Kurum, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremin ardından milletle tek yürek olduklarını, devlet-millet iş birliğinin sağlandığını belirtti. "Depremin ilk dakikalarından itibaren çalışmalarımızı bir an bile durdurmadık" diyerek, 11 ilde sürdürülen inşa seferberliğine dikkat çekti.

Hedef: 453 Bin Konut

Kurum, yıl sonuna kadar 11 ilde 453 bin ev ve iş yerini afetzedelerle buluşturacaklarını belirterek, "Sıcak yuvasına girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" dedi. Ayrıca, deprem bölgesinin yeniden kalkınacağını, ticaret merkezleri haline geleceğini ve kültür mirasının tekrar sahneye çıkacağını dile getirdi.

İstanbullulara Çağrı

Kurum, İstanbul'daki dönüşüm seferberliği kapsamında "Yarısı Bizden" kampanyası ile İstanbulluları evlerini yenilemeye davet etti. "Gelip yarısı bizden kampanyamızın imkanlarından faydalanalım. Diyoruz ki İstanbul'u hep birlikte kurtaralım" ifadelerini kullandı.

Gelecek İçin Vizyon

Bakan Kurum, 81 ilde sahada olduklarını ve gece gündüz çalıştıklarını belirterek, AK Parti'nin milletin umudu olmaya devam edeceğini söyledi. "Dünyada artık herkes yükselen Türkiye gerçeğini görüyor ve kendi ülkelerini buna göre konumlandırıyor" vurgusunu yaptı.

Programa, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bağcılar Halk Sarayında düzenlenen AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı Vefa İftarı programına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bağcılar Halk Sarayında düzenlenen AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı Vefa İftarı programına katıldı.