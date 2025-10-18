Bakan Murat Kurum Sıfır Atık Forumu'nda 8 ülke ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Görüşmeler ve katılımcılar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu kapsamında Azerbaycan, Rusya, Suriye, İran, Özbekistan, Karadağ, Mali ve Malezya temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Kurum, görüşmelerinde Türkiye'nin çevre, şehircilik ve döngüsel ekonomi alanındaki projelerini muhataplarına anlattı.

Forumun kapsamı

Sıfır Atık Vakfı'nın Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğiyle düzenlediği ve Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm temasını taşıyan Uluslararası Sıfır Atık Forumu, dün İstanbul'da gerçekleştirildi. Forum, 104 farklı ülkeden katılımcı ile 118 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi. Etkinlikte Emine Erdoğan onur konuğu olarak yer aldı.

Heyetlerarası temasta öne çıkan isimler

Bakan Kurum, ikili ve heyetlerarası görüşmelerde şu isimlerle bir araya geldi: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari, Karadağ Mekansal Planlama, Şehircilik ve Devlet Mülkiyeti Bakanı Slaven Radunoviç, Mali Çevre, Temizlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Doumbia Mariam Tangara, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov, Malezya Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Nga Kor Ming, Rusya Devlet Başkanlığı İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ve Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Mohammed Anjarani.

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın Shina Ansari ve BM temsilcileriyle yaptığı görüşmelere de Murat Kurum eşlik etti.

Türkiye'nin öncelikleri

Bakan Kurum, tüm görüşmelerinde Türkiye'nin deprem bölgesindeki yürüttüğü asrın inşa seferberliğini anlattı ve çevre ile şehircilik alanındaki yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca Azerbaycan heyetiyle Türkiye'nin COP31 başkanlığına adaylık süreci ele alındı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Sıfır Atık Forumu kapsamında Azerbaycan, Rusya, Suriye, İran, Özbekistan, Karadağ, Mali ve Malezya'nın çevre ve iklim alanındaki temsilcileriyle ikili görüşmeler yaptı. Bakan Kurum bu kapsamda, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov ile görüştü.