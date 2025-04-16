Bakan Osman Aşkın Bak, Gençlerle Buluşarak Kültürel Değerleri Vurguladı

Bakan Osman Aşkın Bak, Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Gençler Bakanlığında' programı çerçevesinde gençlerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Bak, Kars, Sakarya, Çorum ve Kilis'ten gençleri Ankara'da ağırladıklarını söyledi.

Gençlik Merkezleri Hakkında Bilgiler Verildi

Bakan Bak, Türkiye genelinde gençlik merkezlerinin sayısının 570'lere ulaştığını belirtti. 'Bu merkezlerde spordan sanata pek çok aktivite yapılıyor. Gençler, ders çalışıyor ve arkadaşlıklar kuruyor. Bu güzel tablo gerçekten bizleri sevindiriyor.' dedi.

Barınma ve Destek Faaliyetleri

Bakan Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda 970 binin üzerinde öğrenciye barınma imkanı sağladıklarını aktararak, 'Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz veriyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kapasite yok.' diye konuştu. Ayrıca, 650 bin öğrenciye karşılıksız burs ve 950 binin üzerinde öğrenciye kredi verildiğinin altını çizerek, gençlerin gelecekte ülkeye hizmet etmesi için yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Gönüllülüğün Önemi

Bakan, gönüllü faaliyetlerin önemine değinerek, 'Sizler gönüllü olarak pek çok aktivite yapıyorsunuz. Mazlumun yanında olmak bu milletin özüdür.' sözlerini kullandı. Tarafından her yerde zulme karşı durulması gerektiğini vurguladı.

Kültürel Değerlerin Korunması

Bakan Osman Aşkın Bak, 'Kültürümüze, milli değerlerimize sahip çıkmanız lazım. Tarihinizi ve kültürünüzü asla unutmayın.' diyerek gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Aile değerlerinin toplum için kritik olduğunu dile getirerek, 'Aile değerleri yıkıldığı zaman toplum çöker.' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Müzik ve Dans Gösterimleri

Programda gençlerin müzik dinletisi ve Kafkas dansı büyük beğeni topladı. Gençler, etkinlik sırasında keyifli anlar geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), "Gençler Bakanlığında" programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), "Gençler Bakanlığında" programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gençlerle bir araya geldi.