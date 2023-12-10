Bakan Şimşek'ten dikkat çeken tasarruf açıklaması: Sadece TOGG'a izin veriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, not görünümünün iyileştiğini belirterek, "Brüt rezervler tarihi bir zirveye ulaştı. Kamudaki tasarruflar konusunda kararlı bir çaba içindeyiz ve sadece Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) onay veriyoruz" dedi. Şimşek, ekonominin genel durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, önemli mesajlar verdi.

Bakan Şimşek'ten dikkat çeken tasarruf açıklaması: Sadece TOGG'a izin veriyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sabah gazetesine yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında önemli mesajlar verdi. Şimşek, uygulanan politikaların yatırımcı güvenini artırdığını, risk priminin düştüğünü ve rezervlerin tarihi zirveye ulaştığını belirtti. 

Ayrıca, Türkiye'nin risk primindeki düşüşün diğer gelişmekte olan ülkelerden daha fazla olduğunu ifade etti. Not görünümünün iyileştiğini vurgulayan Bakan Şimşek, ekonominin dengelenmeye başladığını ve cari açığın azaldığını kaydetti. Ayrıca, kur oynaklığında yaşanan azalma ve brüt rezervlerdeki artışa dikkat çekti. 

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Bakan Şimşek, kamuda tasarruf önlemleri konusundaki çabaları ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) sadece yerli ve milli olanın onay verildiğini belirtti. Bu önlemlerle birlikte, Türkiye'nin ekonomik istikrarının sağlanması ve güçlendirilmesi hedefleniyor.

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