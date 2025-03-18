Bakan Tekin'den 18 Mart Mesajı: 'Çanakkale Geçilemez!'

Bakan Tekin'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin, gözü ve gönlü Türkiye'ye kilitlenmiş milyonlarca mazlum ve mağdurun umudu olduğunu ifade etti.

Çanakkale'nin Tarihsel Önemi

Bakan Tekin, mesajında şu şekilde belirtti: "Her siperde ayrı bir destan yazan askerlerimiz, kutsal mücadeleyi zaferle sonuçlandırarak dünya tarihine 'Çanakkale Geçilemez' düsturunu bir daha silinmemek üzere kazandırmıştır."

18 Mart 1915'te kazanılan bu zaferin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin temellerini attığını vurgulayan Tekin, Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına sağladığı azmin ve kararlılığın, Kurtuluş Savaşı'nın ilk işareti olduğuna dikkat çekti.

Kahraman Türk Ordusu ve Vatan Sevgisi

Bakan, Çanakkale Cephesi'nde verilen mücadelenin yalnızca Türk tarihini değil, dünya tarihinin akışını da etkilediğini belirterek, pek çok sömürge ülkesinin bu mücadeleden ilhamla bağımsızlığa koştuğunu kaydetti. "Çanakkale Deniz Zaferi, gözü ve gönlü Türkiye'ye kilitlenmiş milyonlarca mağdur ve mazlumun umudu oldu," diyen Tekin, vatan sevgisinin sadece bir duygu olmadığını, aynı zamanda çalışma ve üretme azmi gerektirdiğini vurguladı.

Gençlere Vatan Sevgisi Mesajı

Bakan Tekin, gençlere seslenerek, vatan sevgisinin bilimsel çalışmalara, toplumsal projelere ve sanatsal üretimlere de yansıması gerektiğini belirtti. "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için bizlere daha çok çalışmak düşüyor," dedi.

Şehitleri Anma ve Minnet Duası

Mesajını, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak sonlandıran Tekin, milletimizin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutladı.