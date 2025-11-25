Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

MEB Bakanı Yusuf Tekin, lise süresinin kısaltılması çalışmalarının sürdüğünü, önümüzdeki yıl değişiklik olmayacağını ve lise mezuniyet yaşının ort. 19 olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:49
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Bakan Yusuf Tekin, lise eğitim süresinin kısaltılması tartışmalarına ilişkin son noktayı açıkladı. Öğrenciler ve velilerce merak edilen konuda yapılan açıklamalarda, dünyadaki uygulamalarla Türkiye arasındaki farkın kapatılmasına yönelik çalışmanın bilimsel verilerle sürdüğü vurgulandı.

Lise süresi hakkında güncel durum

Bakan Tekin, lise eğitim süresini kısaltmaya yönelik olarak "önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için süreyi kısaltmaya yönelik bir uygulama" bulunmadığını belirtti. Buna karşın, konunun bilimsel veriler ışığında incelenmeye devam ettiğini ifade etti. MEB, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu ve YÖK ile koordineli çalışmalar yürütüyor.

19 yaşında mezuniyet: Neden tartışılıyor?

Tekin, Türkiye'de zorunlu eğitim yapısının sonucu olarak gençlerin ortalama 19 yaşında lise diploması aldığına dikkat çekti ve bunun uluslararası standartlarla kıyaslandığında bir gecikme yarattığını söyledi. Bakan, dünya uygulamalarına örnek vererek özellikle İngiltere ve ABD'de gençlerin yükseköğrenime başlama yaşının 15-16 bandında olduğunu belirtti ve bu farkın hem akademik kariyer hem de işgücü piyasasına giriş açısından gençler için zaman kaybına yol açabileceğini vurguladı.

Söylentiler ve sürecin geleceği

Sosyal medyada ve kamuoyunda çıkan "projenin iptal edildi/rafa kaldırıldı" iddialarına Bakan Tekin yanıt verdi. Tekin, bu tür söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, sürecin bir iptal aşamasında olmadığını; aksine olgunlaştırma ve bilimsel zemine oturtma aşamasında olduğunu belirtti. Kurumlar arası tam uyumun sürdüğünü vurguladı.

Gelecek yıl için net mesaj

Bakan Tekin, öğrenci ve velilere yönelik net mesajını şu şekilde verdi: Önümüzdeki yıl uygulanacak bir çalışma yok. Ancak çalışmaların devam ettiği, ilerleyen yıllarda Türkiye'deki lise modelinin Batı örnekleri doğrultusunda daha esnek hale gelebileceği işaret edildi.

Ankara kulislerinde konuşulan değişikliklerin zamanlaması ve kapsamı hakkında takvim verilmemekle birlikte, MEB'in bilimsel veriler ışığında alternatif modelleri değerlendirmeye devam edeceği belirtildi.

