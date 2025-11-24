Bakan Uraloğlu: Türkiye IMO’ya Katkısını ve Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeye Kararlı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 34. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak uluslararası işbirliğini güçlendirmeye ve IMO’nun çalışmalarına katkımızı sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, denizlerin barış, refah ve iş birliği alanı olarak korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

IMO’nun Rolü ve Denizcilikteki Dönüşüm

Uraloğlu, IMO'nun kuruluşundan bu yana uluslararası deniz taşımacılığında emniyetin, güvenliğin ve deniz çevresinin korunmasının temel güvencesi olduğunu söyledi. Denizcilik sektörünün küresel ekonominin omurgası olmaya devam ederken; yeşil dönüşüm, dijitalleşme, deniz emniyeti ve güvenliği, insan kaynağı, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve dirençlilik gibi alanlarda önemli dönüşümler yaşandığını belirtti.

Jeopolitik Riskler ve Çevresel Etkiler

Bakan, son yıllarda jeopolitik gelişmeler, tedarik zinciri kırılmaları ve bölgesel istikrarsızlıkların deniz taşımacılığını doğrudan etkilediğini; krizlerin yoğun yaşandığı bölgelerin deniz yolları üzerinde bulunmasının deniz ticaretinin güvenliği ve sürdürülebilirliğini daha kritik hale getirdiğini kaydetti. Ayrıca, kritik su yollarındaki tehditlerin rotalarda değişime neden olduğunu, bunun da seyir mesafelerini, enerji maliyetlerini ve karbon ayak izini artırdığını vurguladı.

Emisyon Azaltımı ve Küresel Çözümler

Uraloğlu, çevresel sorumluluğa dikkat çekerek, "IMO’nun 2023’te kabul edilen sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yeni stratejisini tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Türkiye emisyon azaltımı hedefini güçlü biçimde desteklemektedir, ancak buna yönelik bölgesel önlemler yerine IMO çerçevesi altında küresel çözümleri ortaya koymak zorundayız" dedi. Yeşil dönüşüm çalışmalarında daha adil, dengeli ve kapsayıcı tedbirlerin gerektiğini söyledi.

Dijital Dönüşüm ve İnsan Faktörü

Denizciliğin geleceğinin dijital dönüşümle şekillendiğini ifade eden Uraloğlu, teknolojinin sunduğu fırsatların deniz emniyeti, güvenliği ve çevre koruması ile birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, "Gemi adamlarının refahı, eğitimi ve motivasyonu sürdürülebilir taşımacılığın en önemli unsurudur" diye konuştu ve gemi personelinin vize sorunlarının çözülmesinin sektöre katkısını hatırlattı.

Kapsayıcı Teknik İşbirliği ve IMO Konseyi Değişiklikleri

Uraloğlu, tüm ülkelerin sürece eşit katılımının önemine işaret ederek teknik işbirliğinin kapsayıcı bir yaklaşımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bilgi ve tecrübesini teknik destek, eğitim ve ikili işbirlikleriyle paylaşmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca 2021 IMO Sözleşmesi değişikliklerinin iç hukuk sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu ve tüm Üye Devletleri değişiklikleri en kısa sürede kabul etmeye davet ettiğini aktardı.

