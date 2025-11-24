Bakan Uraloğlu: Türkiye IMO’ya Katkısını ve Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeye Kararlı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye, IMO çalışmalarına katkı ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeye kararlı; yeşil dönüşüm, deniz güvenliği ve denizciler öncelikli.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 19:27
Bakan Uraloğlu: Türkiye IMO’ya Katkısını ve Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeye Kararlı

Bakan Uraloğlu: Türkiye IMO’ya Katkısını ve Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeye Kararlı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 34. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak uluslararası işbirliğini güçlendirmeye ve IMO’nun çalışmalarına katkımızı sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, denizlerin barış, refah ve iş birliği alanı olarak korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

IMO’nun Rolü ve Denizcilikteki Dönüşüm

Uraloğlu, IMO'nun kuruluşundan bu yana uluslararası deniz taşımacılığında emniyetin, güvenliğin ve deniz çevresinin korunmasının temel güvencesi olduğunu söyledi. Denizcilik sektörünün küresel ekonominin omurgası olmaya devam ederken; yeşil dönüşüm, dijitalleşme, deniz emniyeti ve güvenliği, insan kaynağı, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve dirençlilik gibi alanlarda önemli dönüşümler yaşandığını belirtti.

Jeopolitik Riskler ve Çevresel Etkiler

Bakan, son yıllarda jeopolitik gelişmeler, tedarik zinciri kırılmaları ve bölgesel istikrarsızlıkların deniz taşımacılığını doğrudan etkilediğini; krizlerin yoğun yaşandığı bölgelerin deniz yolları üzerinde bulunmasının deniz ticaretinin güvenliği ve sürdürülebilirliğini daha kritik hale getirdiğini kaydetti. Ayrıca, kritik su yollarındaki tehditlerin rotalarda değişime neden olduğunu, bunun da seyir mesafelerini, enerji maliyetlerini ve karbon ayak izini artırdığını vurguladı.

Emisyon Azaltımı ve Küresel Çözümler

Uraloğlu, çevresel sorumluluğa dikkat çekerek, "IMO’nun 2023’te kabul edilen sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yeni stratejisini tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Türkiye emisyon azaltımı hedefini güçlü biçimde desteklemektedir, ancak buna yönelik bölgesel önlemler yerine IMO çerçevesi altında küresel çözümleri ortaya koymak zorundayız" dedi. Yeşil dönüşüm çalışmalarında daha adil, dengeli ve kapsayıcı tedbirlerin gerektiğini söyledi.

Dijital Dönüşüm ve İnsan Faktörü

Denizciliğin geleceğinin dijital dönüşümle şekillendiğini ifade eden Uraloğlu, teknolojinin sunduğu fırsatların deniz emniyeti, güvenliği ve çevre koruması ile birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, "Gemi adamlarının refahı, eğitimi ve motivasyonu sürdürülebilir taşımacılığın en önemli unsurudur" diye konuştu ve gemi personelinin vize sorunlarının çözülmesinin sektöre katkısını hatırlattı.

Kapsayıcı Teknik İşbirliği ve IMO Konseyi Değişiklikleri

Uraloğlu, tüm ülkelerin sürece eşit katılımının önemine işaret ederek teknik işbirliğinin kapsayıcı bir yaklaşımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bilgi ve tecrübesini teknik destek, eğitim ve ikili işbirlikleriyle paylaşmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca 2021 IMO Sözleşmesi değişikliklerinin iç hukuk sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu ve tüm Üye Devletleri değişiklikleri en kısa sürede kabul etmeye davet ettiğini aktardı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI URALOĞLU İNGİLTERE’DE DÜZENLENEN ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ’NÜN...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI URALOĞLU İNGİLTERE’DE DÜZENLENEN ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ’NÜN 34. GENEL KURULU’NDA KONUŞTU

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI URALOĞLU İNGİLTERE’DE DÜZENLENEN ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ’NÜN...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak
2
Malatya'da 'kız meselesi' kavgası: Sopalı ve bıçaklı saldırı, 1 yaralı
3
Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 1'i çocuk
4
Diyarbakır'da Elektrikli Soba Devrildi: Ev Kül Oldu, 2 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
5
Tekirdağ'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 6 Organizasyon Üyesi Gözaltında
6
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
7
Dalaman'da Mali Müşavir Fatih Fersiz Evinde Ölü Bulundu

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?