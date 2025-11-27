Bakan Yardımcısı Yelkenci Stratonikeia Antik Kenti'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Öğretmen Akademileri projesi çerçevesinde Muğla'da düzenlenen programın açılışını takiben Yatağan'daki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Ziyaret ve değerlendirmeler

Bakan Yardımcısı Yelkenci'yi antik alanımıza gelişinde Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt karşıladı. Kazı çalışmalarının seyri, yürütülen arkeolojik süreç ve bölgenin tarihi hakkında Yelkenci'ye detaylı bilgiler aktarıldı.

Ziyarette ayrıca Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan ile Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay de Bakan Yardımcısı Yelkenci'ye eşlik etti.

Prof. Dr. Bilal Söğüt, Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'ye Stratonikeia üzerine yayımlanmış bir kitap hediye etti.

Prof. Dr. Bilal Söğüt'ün açıklaması

Prof. Dr. Bilal Söğüt ziyaret sonrası şu ifadeleri kullandı:

Stratonikeia ziyaretleri için Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile tüm katılımcılara çok teşekkür ederim. Bu tür ziyaretler, hem antik kentimizin tanıtımına hem de yürüttüğümüz kazı çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşmasına büyük katkı sağlıyor.

Stratonikeia, dünyanın en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olarak Anadolu'nun tarihi zenginliğini gözler önüne seriyor. Buradaki her bir yapı, geçmişten günümüze bir köprü niteliğinde. Günümüzden yaklaşık 2 bin 200 yıl önce döneminin en büyük eğitim yapısı olan, 105x267 m ölçülerindeki gymnasion burada yer alıyor.

Biz burada eğitim kurumlarımız ile ulusal ve uluslararası projeler yapıyoruz. Bizler ekibimizle birlikte buradaki kültürel mirasımızı gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak için çalışıyoruz.

BAKAN YARDIMCISI YELKENCİ, STRATONİKEİA ANTİK KENTİ’Nİ GEZDİ