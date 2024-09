Bakan Yerlikaya'nın Yeni Araç Alım Törenindeki Açıklamaları

Yeni Araçlarla Güçlenen Güvenlik Güçleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu. Yerlikaya, "Araçlarımızın büyük çoğunluğu, nüfusumuzun yüzde 78'ini oluşturan 30 büyük şehrimizde trafik ve asayiş hizmetlerinde kullanılacak. Böylece güvenlik güçlerimiz çok daha güçlü, görünür ve etkin hale gelecek," dedi.

Huzur ve Güvenliğin Sağlanması için Atılan Adım

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu vurguladığı jandarma ve emniyet teşkilatlarının asırlık geçmişe sahip olduğunu ifade etti. "Bu teşkilatlar, şehitler ocağı ve kahramanlar yurdudur. Görevleri sırasında canlarını hiçe sayarak çalışan bu yiğitlerimiz, milletimizi korumak için her türlü fedakarlığı göstermektedirler," şeklinde konuştu.

Modern Araçlarla Güçlenme Süreci

Bugün tarihi bir gün olduğunu dile getiren Yerlikaya, mevcut araçların yenilenmesi için büyük bir adım atıldığını belirtti. "Bir taraftan trafik güvenliğini sağlarken diğer yandan olası asayiş suçlarına anında müdahale edebileceğiz. Bugün emniyet teşkilatımıza katılan 5 bin 1 aracın 3 bin 41’i trafik, 1960’ı asayiş hizmetlerinde görev alacak. Jandarma teşkilatımıza katılan 2 bin 203 yeni aracın ise 313’ü trafik, 1300’ü asayiş, 587’si otoyol görevlerinde kullanılacak. Ayrıca 3 Cayrokopter ise havadaki gözümüz olacak," dedi.

Güçlü Destek ve Birliktelik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, güvenlik güçlerini destekleyen dualar ve bağışlarla var olan güce teşekkür eden Yerlikaya, "Birlikte güçlüyüz, birlikte büyüğüz," diyerek birliğin önemine dikkat çekti.

Suç Oranlarındaki Düşüş ve Hedefler

Son 9 ay içinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne katılan yeni araçların, suç oranlarını düşürdüğünü belirten Yerlikaya, denetimlerin artırılmasının önemine vurgu yaptı. "Trafik denetimlerini artırarak, kaza sayılarını azaltmayı araştırıyoruz. Güvenlik güçlerimiz bu sayede daha etkin olacak," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Türkiye'nin huzuru için her an görevlerinin başında olduklarını belirten Yerlikaya, "Biz milletin emrinde ve hizmetinde her zaman varız," diyerek konuşmasını tamamladı.

