DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,1 -0,11%
ALTIN
2.864,17 -1,33%
BITCOIN
2.149.342,06 0,11%

Bakan Yerlikaya'nın Yeni Araç Alım Törenindeki Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin etkinliğini artırmak için 7204 yeni aracın hizmete alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:08
Bakan Yerlikaya'nın Yeni Araç Alım Törenindeki Açıklamaları

Yeni Araçlarla Güçlenen Güvenlik Güçleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu. Yerlikaya, "Araçlarımızın büyük çoğunluğu, nüfusumuzun yüzde 78'ini oluşturan 30 büyük şehrimizde trafik ve asayiş hizmetlerinde kullanılacak. Böylece güvenlik güçlerimiz çok daha güçlü, görünür ve etkin hale gelecek," dedi.

Huzur ve Güvenliğin Sağlanması için Atılan Adım

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu vurguladığı jandarma ve emniyet teşkilatlarının asırlık geçmişe sahip olduğunu ifade etti. "Bu teşkilatlar, şehitler ocağı ve kahramanlar yurdudur. Görevleri sırasında canlarını hiçe sayarak çalışan bu yiğitlerimiz, milletimizi korumak için her türlü fedakarlığı göstermektedirler," şeklinde konuştu.

Modern Araçlarla Güçlenme Süreci

Bugün tarihi bir gün olduğunu dile getiren Yerlikaya, mevcut araçların yenilenmesi için büyük bir adım atıldığını belirtti. "Bir taraftan trafik güvenliğini sağlarken diğer yandan olası asayiş suçlarına anında müdahale edebileceğiz. Bugün emniyet teşkilatımıza katılan 5 bin 1 aracın 3 bin 41’i trafik, 1960’ı asayiş hizmetlerinde görev alacak. Jandarma teşkilatımıza katılan 2 bin 203 yeni aracın ise 313’ü trafik, 1300’ü asayiş, 587’si otoyol görevlerinde kullanılacak. Ayrıca 3 Cayrokopter ise havadaki gözümüz olacak," dedi.

Güçlü Destek ve Birliktelik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, güvenlik güçlerini destekleyen dualar ve bağışlarla var olan güce teşekkür eden Yerlikaya, "Birlikte güçlüyüz, birlikte büyüğüz," diyerek birliğin önemine dikkat çekti.

Suç Oranlarındaki Düşüş ve Hedefler

Son 9 ay içinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne katılan yeni araçların, suç oranlarını düşürdüğünü belirten Yerlikaya, denetimlerin artırılmasının önemine vurgu yaptı. "Trafik denetimlerini artırarak, kaza sayılarını azaltmayı araştırıyoruz. Güvenlik güçlerimiz bu sayede daha etkin olacak," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Türkiye'nin huzuru için her an görevlerinin başında olduklarını belirten Yerlikaya, "Biz milletin emrinde ve hizmetinde her zaman varız," diyerek konuşmasını tamamladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adli Tıp Kurumu Raporu Sonuçlandı: Narin Güran’ın Ölüm Nedeni ve Detayları Ortaya Çıktı
2
Ketaib Hizbullah Komutanı Şam'da Hayatını Kaybetti
3
İsrail Ordusu Beyrut’a Hava Saldırısı Gerçekleştirdi
4
İsrail Yönetimi UCM'ye İtirazda Bulundu
5
Uzmanlardan Lübnan'daki Saldırı ve Akıllı Telefonlar Üzerine Değerlendirme
6
Küresel Açlık Sorunu: 282 Milyon İnsan Acil Tehdit Altında
7
İsrail Ordusu Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış