Bakan Yerlikaya: Siber Suç Operasyonunda 346 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 günlük siber suç operasyonlarında 346 şüphelinin yakalandığını, 162 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:28
Operasyonun Özeti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür yürütülen operasyonlarda toplam 346 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarla dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçların vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin önlendiğini vurguladı.

Gözaltı ve Hukuki Süreç

Operasyonlarda 162 şüpheli şahıs tutuklandı, 80 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı ve diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Suç Modelleri ve Tespitler

Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama phishing siteleri üzerinden yatırım danışmanlığı ve ürün satışı temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve müstehcen çocuk görüntüleri barındırdığı tespit edildi.

Koordinasyon ve Operasyon Merkezleri

Çalışmalar, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütüldü. Operasyonlar Adana, Aksaray, Ankara, Bursa, Denizli, Edirne, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Uşak ve Yalova illerinde gerçekleştirildi ve yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

El Konulan Varlıklar

Operasyonlar sonucunda yaklaşık 35 milyon lira değerinde maddi varlıklara el konuldu. El konulanlar arasında 10 adet araç, 3 adet tarla, 1 adet ev ve 1 adet dükkan ile çok sayıda dijital materyal bulunuyor.

Sonuç ve Çağrı

Bakan Yerlikaya, suç şebekeleriyle mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi ve vatandaşlara daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Şüphelendiğiniz durumlarda hemen 112 Acil Çağrı Merkezinin aranmasını istedi ve emeği geçenleri tebrik etti.

