Bakan Yusuf Tekin, Diyarbakır Çınar'daki Yuvacık İlkokulunu Ziyaret Etti

Yol güzergahı ziyareti sırasında okul buluşması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi program için Mardin'e giderken yol güzergahında Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Yuvacık İlkokulunu ziyaret etti.

Okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet ederek onların heyecan ve mutluluklarına ortak oldu; öğretmenlerle görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı: "Yol güzergahımız üzerinde bulunan Çınar Yuvacık İlkokulumuzu ziyaret ettik. Öğrencilerimizle sohbet ederek heyecan ve mutluluklarına ortak olduk. Değerli öğretmenlerimizle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Sevgili öğrencilerime derslerinde başarılar, evlatlarımıza eğitim yolculuklarında rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum"

Ziyaret, Bakan Tekin'in eğitim camiasıyla doğrudan iletişim kurma ve öğretmen-öğrenci ortamlarını yerinde görme yaklaşımının bir parçası olarak gerçekleşti.

MARDİN'DE BİR DİZİ PROGRAMA KATILACAK OLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, YOL GÜZERGAHINDA DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE BULUNAN YUVACIK İLKOKULUNDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ.