Bakanlıktan Beylikdüzü Özel Bakım Merkezi İçin Kapatma Kararı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Beylikdüzü Özel Bakım Merkezi Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan özel bir bakım merkezine ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara cevap verdi. Bakanlık, iddiaların ardından harekete geçildiğini bildirdi.

İnceleme ve teftiş süreci

Açıklamada, haberlere konu olan özel bakım merkezi ile ilgili iddiaların tespit edilmesinin ardından il müdürlüğünce ivedilikle teftişin başlatıldığı ifade edildi. Yapılan denetimler sonucunda ihmali olan kişiler hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Alınan kararlar ve hukuki süreç

Bakanlık, ilgili kurum hakkında kapatma kararı alındığını ve kurumdan hizmet alan engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme sürecinin başlatıldığını açıkladı.

"Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmış olup, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme süreci başlatılmıştır."

Ayrıca ihmal tespit edilenlerin iş akdinin feshedildiği ve Bakanlık tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. Bakanlık, ihmali bulunanların en ağır cezayı alması için başlatılan ve müdahil olunan dava sürecini titizlikle takip edeceklerini bildirdi.