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Bakır Kablo Hırsızlığına Ağır Ceza: 8 Yıl 4 Ay Hapis

Dicle Elektrik, trafodan kablo çaldığı gerekçesiyle 23 yaşındaki sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:23
Bakır Kablo Hırsızlığına Ağır Ceza: 8 Yıl 4 Ay Hapis

Dicle Elektrik, trafodan bakır kablo çaldığı gerekçesiyle yargılanan sanığa toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası verildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun regülasyonları çerçevesinde hizmet veren Dicle Elektrik'in hizmet bölgesinde yer alan Şanlıurfa'da 3 bin 823 iş yerine ev sahipliği yapan Evren Sanayi Sitesi ile Akabe TOKİ konutlarına enerji sağlayan trafo binasına yönelik 2 Ekim 2024'te gerçekleşen hırsızlık girişiminin ağır cezayla sonuçlandığı belirtildi.

Trafo binasına kapıyı levye ile kırarak giren ve yaklaşık 1 milyon liralık bakır kablo çalan 23 yaşındaki M.F. hakkında mahkemenin, "Kamu malına zarar vermek" suçundan 2 yıl 1 ay, "Nitelikli hırsızlık" suçundan ise 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmettiği aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, sanık M.F. bakır kabloları sökerek elektrik sistemine ciddi zarar vermişti. Bu müdahale, Evren Sanayi Sitesindeki 3 bin 823 iş yerinin üretim faaliyetlerini durma noktasına getirirken Akabe TOKİ'deki 5 bin 177 abonenin de uzun süre elektriksiz kalmasına neden olmuştur."

Şebekeye bu tür müdahalelerin kesintisiz enerji arzını etkilediği ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı belirtilen açıklamada, ne amaçla olursa olsun şebekelere müdahale edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, art arda yaşanan bu vakaların kamuoyuna yaptıkları uyarıların ne denli hayati olduğunun bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edilerek, "Son olarak Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yayıklı Mahallesi'nde, tarımsal sulamadan kaynaklanan kesintiyi bahane eden bazı kişiler, trafo binasının kilidini kırarak izinsiz bir şekilde şebekeye müdahale etmiştir. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden sonra Dicle Elektrik avukatları, bu kişiler hakkında 'yetkisiz alana girme' ve 'başka insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atma' suçlamalarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur." denildi.

Dicle Elektrik, trafodan bakır kablo çaldığı gerekçesiyle yargılanan sanığa toplam 8 yıl 4 ay...

Dicle Elektrik, trafodan bakır kablo çaldığı gerekçesiyle yargılanan sanığa toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası verildiğini bildirdi.

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