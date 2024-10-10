Bakırköy'de Kadın Cinayeti ve İntihar: Olayın Detayları

Bakırköy'de Trajik Olay

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde gerçekleşen korkunç bir olayda, bir şüpheli silahla bir kadını öldürdükten sonra intihar etti.

Olayın Seyri

Henüz tam olarak belirlenemeyen bir sebep sonrası gerçekleşen olay, hastane bahçesinde yaşandı. Şüpheli, kadına ateş açtıktan sonra kendi hayatına da son verdi.

Hızlı Müdahale

Olayın ardından bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları, yaptıkları incelemeler neticesinde, hem kadının hem de şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı bölgeye gelerek soruşturmalara başladı. Şu an için ölen kişilerin kimlikleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.