Balbey Kentsel Yenileme Projesi: 1. Etap Kaba İnşaatı Tamamlandı

Balbey Kentsel Yenileme Projesinde 1. Etapta İlk Aşama Tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi uygulaması hız kesmeden ilerliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Balbey Mahallesi 1. Etap Kentsel Yenileme Projesinde ilk etabın kaba inşaatı tamamlandı. Proje, yapılacak ihale sürecinin tamamlanmasının ardından imalat çalışmalarına devam edecek.

Projede ilk olarak kamulaştırma işlemleri tamamlanarak projeye engel teşkil eden yapıların yıkımı gerçekleştirildi. Ardından ihale süreci tamamlandı ve uygulama aşamasına geçildi.

Çalışmaları yürüten kurum, ANTPE A.Ş. tarafından projeye başlanıldığını duyurdu. Bu etapta toplam 4 blokta kaba inşaat çalışmaları tamamlanarak yapılar yükseldi.

Antalya’nın en eski yerleşimlerinden olan Balbey Mahallesi’nde yenileme çalışmaları, çevresiyle birlikte 4 bin metrekare alanda yürütülüyor ve alanda toplam 9 bin metrekare inşaat alanı planlanmış durumda.

Belediye yetkilileri, projenin bir sonraki aşamasının ihale sürecinin ardından imalatlarla devam edeceğini belirtti.

