Yeşilyurt 2. Etap'ta 174 İşyeri Kurası: Başkanlardan Yeni Projelere Destek Sözü

Yeşilyurt 2. Etap Oto Sanayi Sitesi'nde 174 işyeri kura ile belirlendi

Kayseri Oto Sanatkarları Odası'nın (KOSO) hayata geçirdiği 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi projesi kapsamında, 174 hak sahibinin işyeri dağılımını belirlemek üzere kura çekme töreni düzenlendi. Tören, coşku ve heyecan içinde tamamlandı.

Törene geniş katılım

Törene Ticaret İl Müdür Vekili Gazi Dinçaslan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti ilçe başkanları, TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, KESOB’a bağlı oda başkanları, hak sahibi esnaflar ve aileleri katıldı.

KESOB Başkanı Odakır'ın değerlendirmesi

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, gerçekleştirdikleri projelerin gerekçesini ve süreçleri anlattı. Odakır, şu ifadeleri kullandı: «Sanayi sitemiz ihtiyaca cevap vermiyordu halen de mevcut yerin dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşüncede öncelikle Anbar tarafına 1. Etap Oto Servisleri Sitesi projesi yaptık, şuan aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Sonra dedik ki sanayide çalışan esnafımıza bir de konut lazım. Yanı başına 1. etap TOKİ konutları hayata geçirdik. Bütün bunlar esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyaçlarına yönelik düzenlenen projeler... Durmadık, konut ihtiyacını göz ardı etmedik ve 2,3 ve 4. etap TOKİ konutları projelerini yaptık. Tabi sanayi sitesi ve konut ihtiyacı bitmiyor bitmeyecek de. Konutların ardından Yeşilyurt bölgesine bir proje yaptık. 2. Etap Oto Sanayi Sitesi’ni hayata geçirdik. Artık sanayi sitelerinin mevcut halleri işlevselliğini yitiriyor. Her zaman ihtiyaç olacak ve günümüzde şehir merkezinden çıkarmamız lazım. Yeşilyurt bölgesine kurduğumuz sitemizin yanına da tıpkı 1. etap sanayi sitesinde olduğu gibi konut projesine ihtiyacımız var konut yapmamız lazım. Birlik yeni hizmet binası sözü vermiştik. Eski Şeker Karakolu yerinde şuan, toplam 4 katlı 2 bin metrekareye yakın alanı olan hizmet binasının da inşallah kaba inşaatı bitmek üzere. Projelerimize çalışmalarımıza devam edeceğiz.»

Odakır, verilen desteklerin önemine de vurgu yaparak şunları söyledi: «Değerli misafirlerimiz. Yapılan hizmetler desteklenmeden hayata geçmez. Biz de verilen destekleri dile getirmezsek vicdanımız el vermez. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Melikgazi Belediye Başkanımız, Kocasinan Belediye Başkanımızın alt yapı üst yapı, yasal prosedürdeki desteği olmadan bu işler hayata geçmezdi. Ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devlet büyüklerimize, kurumlarımızın yöneticilerine, milletvekillerimize, Bakanlıklarımıza, yerel yöneticilerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bize güvenen, inanan desteğini esirgemeyen siz değerli üyelerimize de teşekkür ederim. Hepimize hayırlı olsun.»

Yerel yöneticilerden gelecek projelere destek

Memduh Büyükkılıç, Mustafa Palancıoğlu ve Ahmet Çolakbayrakdar başta olmak üzere törene katılan başkanlar, yapılan projelerin kıymetini vurguladı ve birlik beraberlik mesajı verdi. Üst düzey yöneticiler, gelecekte yapılacak konut ve işyeri projelerine destek sözlerini yineleyerek Şeyhi Odakır'ı yapılan hizmetlerden dolayı tebrik etti.

Kura çekimi ve kapanış

Konuşmaların ardından, Kayseri 8. Noter memurları huzurunda kura çekimine geçildi. Protokol üyeleri ve hak sahiplerinin katılımıyla gerçekleşen çekimler sonucunda işyeri dağılımı belirlendi. Günün anısına Memduh Büyükkılıç, Mustafa Palancıoğlu ve Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür plaketi takdim edildi. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri Odakır'ı tebrik ederek geri dönüş ve teşekkürlerini iletti.

