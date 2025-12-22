Diyarbakır'da Çocuk Acilinde Yoğunluk ve Hijyen Sorunu

Diyarbakır Gazi Yaşargil'de çocuk acilinde yoğun kuyruklar ve hijyen endişesi

Son günlerde artan hastalık vakaları, Diyarbakır'daki hastanelerde yoğunluğa yol açtı. Özellikle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesindeki çocuk acil servisinde uzun kuyruklar oluştu.

Bekleme süreleri ve personel sıkıntısı

Vatandaşlar, çocuk acil servisinde görev yapan sadece iki doktorun yoğunluğa yetişmekte zorlandığını belirtti. Aileler, çocuklarıyla saatlerce sıra beklemek zorunda kaldıklarını ifade ederek, bekleme sürelerinin uzamasının hem çocukları hem de aileleri mağdur ettiğini dile getirdi.

Lavabo hijyeni ve temizlik şikayetleri

Öte yandan hastanenin lavabolarındaki hijyen eksikliği de dikkat çekti. Lavabolarda oluşan kurumuş pislikler ve genel temizlik yetersizliği, özellikle çocuklarını muayeneye getiren ailelerin tepkisini çekti.

Vatandaşlar, yaşanan yoğunluk ve hijyen sorunlarına çözüm bulunmasını isteyerek, hastane genelinde temizlik çalışmalarının daha sık yapılmasını talep etti.

