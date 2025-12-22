DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,29 -0,25%
ALTIN
6.069,25 -1,62%
BITCOIN
3.849.646,57 -1,91%

Diyarbakır'da Çocuk Acilinde Yoğunluk ve Hijyen Sorunu

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acilinde artan hasta sayısı nedeniyle uzun kuyruklar ve hijyen eksikliği şikayetleri yaşandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:56
Diyarbakır'da Çocuk Acilinde Yoğunluk ve Hijyen Sorunu

Diyarbakır Gazi Yaşargil'de çocuk acilinde yoğun kuyruklar ve hijyen endişesi

Son günlerde artan hastalık vakaları, Diyarbakır'daki hastanelerde yoğunluğa yol açtı. Özellikle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesindeki çocuk acil servisinde uzun kuyruklar oluştu.

Bekleme süreleri ve personel sıkıntısı

Vatandaşlar, çocuk acil servisinde görev yapan sadece iki doktorun yoğunluğa yetişmekte zorlandığını belirtti. Aileler, çocuklarıyla saatlerce sıra beklemek zorunda kaldıklarını ifade ederek, bekleme sürelerinin uzamasının hem çocukları hem de aileleri mağdur ettiğini dile getirdi.

Lavabo hijyeni ve temizlik şikayetleri

Öte yandan hastanenin lavabolarındaki hijyen eksikliği de dikkat çekti. Lavabolarda oluşan kurumuş pislikler ve genel temizlik yetersizliği, özellikle çocuklarını muayeneye getiren ailelerin tepkisini çekti.

Vatandaşlar, yaşanan yoğunluk ve hijyen sorunlarına çözüm bulunmasını isteyerek, hastane genelinde temizlik çalışmalarının daha sık yapılmasını talep etti.

DİYARBAKIR’DA SON GÜNLERDE ARTAN HASTALIK VAKALARI, HASTANELERDE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU. ÖZELLİKLE...

DİYARBAKIR’DA SON GÜNLERDE ARTAN HASTALIK VAKALARI, HASTANELERDE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU. ÖZELLİKLE DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE BAĞLI BAĞLAR’DAKİ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ’NDE ÇOCUK ACİL SERVİSİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU.

DİYARBAKIR’DA SON GÜNLERDE ARTAN HASTALIK VAKALARI, HASTANELERDE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU. ÖZELLİKLE...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da kırsal afet konutlarında çalışmalar sona yaklaştı
2
Niğde'de Trafik Sorunu Bitiyor: İlhanlı Mahallesi Demiryolu Alt Geçidi Geliyor
3
Beyoğlu'nda İlk Rubik Küp Turnuvası: 2x2x2 ve 3x3x3'te Kıyasıya Rekabet
4
Niğde'de İlhanlı Demiryolu Alt Geçit Projesi ile İki Yaka Birleşiyor
5
Kırklareli İl Encümeni Toplantısı: Yatırımlar ve Hizmet Verimliliği Masaya Yatırıldı
6
Aydın Büyükşehir'den Sıcak Çorba İkramı Başladı
7
Melikgazi Belediyesi 2025'te 780 İşletmeye Ruhsat Verdi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi