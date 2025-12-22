Bolu'da Yapay Zeka ile Kalp Yaşı Ölçümü: Gizli Kalp Krizi Riski Ortaya Çıkıyor

Bolu'da Yapay Zeka Destekli "Kalp Yaşı" Ölçümüyle Gizli Riskler Ortaya Çıkarıldı

Bolu'da düzenlenen sağlık etkinliğinde, yapay zeka tabanlı bir sistemle vatandaşların kalp yaşı hesaplandı. Kardiyolog Dr. Esad Çekin uygulamanın kalp hastalıklarının erken tanısında ve toplumun bilinçlendirilmesinde önemine dikkat çekti.

Sağlık Sokağı etkinliğinde farkındalık çalışmaları

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi topluluklarından Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu öğrencileri, alışveriş merkezinde "Sağlık Sokağı" adlı etkinlik düzenledi. Öğrenciler; meme kanseri ve diğer kanser türleri, akılcı ilaç kullanımı, ağız ve diş sağlığı ile sigara bırakma konularında bilgilendirme yaptı ve çeşitli testler uyguladı. Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, vatandaşların sağlıkla ilgili sorularıyla yakından ilgilendi.

Etkinlik alanında ailelerin danışmanlık aldığı sırada çocukların vakit geçirebilmesi için çocuk masası kuruldu; bu alanda psikoloji bölümü öğrencileri çocuklarla ilgilendi. Ayrıca il genelinde farklı noktalarda yapay zeka sistemiyle kalp taraması yapan Kardiyolog Dr. Esad Çekin, etkinlikte vatandaşların kalp yaşını ölçtü. Etkinliğe, BAİBÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu ile KETEM Doktoru Songül Ekmen Kurtoğlu da katıldı.

"Yapay zekanın desteğini de kullanabiliyoruz"

Geliştirdiği yapay zeka sisteminin teşhis amaçlı kullanılabildiğini aktaran Kardiyolog Dr. Esad Çekin şunları söyledi:

"Maalesef ülke olarak Avrupa’da her şeyde birinci sıradayız. Obezitede Avrupa birincisiyiz. Sigara içme oranlarında Avrupa birincisiyiz. Şeker hastalığında Avrupa birincisiyiz. Tabii tüm bunların sonucu olarak maalesef kalp krizi kaynaklı ölümlerde de Avrupa birincisiyiz. Eurostat verilerine göre yüzde 10,8 ile kalp krizi kaynaklı ölümlerde Avrupa birincisi sırasındayız. Tabii bu bize şunu gösteriyor; Toplum sağlığı açısından yapmamız gereken belki de en öncelikli şey, bu kalp hastalıklarını yönetebilmek, kalp krizlerine karşı farkındalık oluşturabilmek diye düşünüyorum. Bunun için yapacağımız iki tane çözüm var. Birincisi, erken tanı imkanlarını artırmamız lazım. Burada artık eskisinden çok daha güçlüyüz. Yapay zekanın desteğini de kullanabiliyoruz. Yapay zeka destekli tanı metotlarıyla kalp hastalıklarını çok erken dönemde tespit edip önleme imkanımız olabiliyor. İkincisi ise belki de en önemlisi, toplumsal düzeyde farkındalığı artırmamız lazım diye düşünüyorum. Yani halkın da bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor."

"Kalp Yaşı isimli uygulamayı geliştirdik"

Dr. Çekin, geliştirdikleri uygulamayı şöyle anlattı:

"Bu amaca hizmet etmesi için Kalp Yaşı isimli uygulamayı geliştirdik. Kalp yaşı şu demek; Hiçbir hastalığı olmayan kaç yaşında birisiyle sizin kalp riskiniz eşit demektir. Aslında 10 yıllık kardiyovasküler risk sınıflamasına dayanır ama bir insana kalp riskinin yüzde 3, yüzde 5 deyince bir anlam ifade etmeyebilir. Ama onun yerine ‘kalp yaşın 50-60’ gibi ifade edersek, insanlara işleyerek önlem almaya motive edici olabiliyor. Gerçekten 40 yaşında birisi, hiç farkında olmadan 60 yaşında bir kalple yaşıyor olabilir. Keza tam tersi de mümkün. İşte biz bu kalp yaşı 60 olan kişiye, ‘Bak, yanlış yoldasın, bunları değiştirmen lazım. Kalp yaşını 40’a indirmemiz lazım’ dediğimizde çok daha tesirli oluyor. Nitekim ben de son birkaç haftadır kendi polikliniğimde Kalp Yaşı uygulamasını kullanıyorum ve hastalardan da çok güzel geri dönüş alıyorum. Hayatlarına dokunabiliyoruz. Onları hayat tarzını değiştirmek üzerine motive edebiliyoruz. Günün sonunda bizim en büyük amacımız insanları motive etmek, onlarda bir farkındalık oluşturmak diye düşünüyorum"

"İnsan, damarları kaç yaşındaysa aslında o yaştadır"

Uygulamanın koruyucu amaç taşıdığını vurgulayan Dr. Çekin, "Kalp Yaşı uygulaması da işte bu yüzden korkutmak amaçlı değil, korumak amaçlı kullanılabilecek bir araç. Tıp fakültesinde öğrendiğimiz çok meşhur bir söz vardır; İnsan, damarları kaç yaşındaysa aslında o yaştadır, diyoruz. Takvim yaşını geriye alamayız ama kalbimizi gençleştirebiliriz. Bu nedenle farkındalık oluşturmamız lazım diye düşünüyorum" dedi.

Hastadan olumlu geri bildirim

Dr. Çekin’in hastalarından Zafer Gülsal, bir yıldır tedavi gördüğünü ve memnun olduğunu belirterek etkinliği ziyaret etti. Gülsal şunları söyledi:

"Esad hocamla yaklaşık bir sene önce genel bir kontrolde tanıştım. Kan tahlili ve EKG çekiminden sonra benim durumumu ciddi görerek acil bir anjiyo istedi. Anjiyodan sonra da 3 tane damarımın tıkalı olduğunu ve 3 tane stent taktığını ama bir damara müdahale edilmediğini onu da bir sene sonra yapacağını söylemişti. Çok şükür şu an stentlerden sonra iyiyim geçen hafta bir anjiyo daha oldum Esad hocam sayesinde şu anda durumum gayet iyi. Esat hocamdan memnunum"

Etkinlikteki yapay zeka destekli taramalar ve bilgilendirme çalışmaları, erken tanı ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

