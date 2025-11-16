Balıkesir 3. Kent Sempozyumu Başladı: Ahmet Akın'dan Ortak Akıl Çağrısı

Balıkesir 3. Kent Sempozyumu başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından açılan Balıkesir 3. Kent Sempozyumu, kentin geleceği için ortak akıl ve iş birliğinin önemine odaklandı. Sempozyum, Balıkesir Valiliği himayesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akademik Odalar Birliği ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle düzenleniyor.

Açılışta vurgular

Akın, sempozyumun şehrin yönetimine akademik birikim ve toplumsal katılımı dahil edeceğini belirterek, kentin gelişimi için ortak aklı güçlendiren her adımı önemsediklerini söyledi. Konuşmasında sempozyumun ana teması olan Kentsel Politikaların Mekânsal ve Toplumsal Etkileri çerçevesinde sunulacak 95’e yakın bildirinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Akın, katılımcılara seslenirken "Birlikte yöneteceğiz" ifadesini öne çıkardı ve Balıkesir halkını; belediye binalarının yanı sıra halk meclisleri, köy kahveleri, mahalle buluşmaları ve akademisyenlerin deneyimleriyle yönetmek istediklerini aktardı.

Altyapı sorunlarına değinen Akın, "Bu şehrin 60 yıldır ihmal edilmiş bir altyapı sorunu var. Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Körfez Bölgemizde arıtmamız yok. Bu sorunları Büyükşehir Belediyesinin tek başına çözmesine imkan yok" diye konuştu. Ayrıca, Ayvalık’ın altyapısının yüzde 80 yenilendiğini ve 20 ilçedeki asbestli boruların değiştirildiğini kaydetti.

Sempozyumun hedefleri ve temaları

Akın, sempozyumda ortaya konacak çözüm önerilerinin hızlı ve ekonomik olmasının yanı sıra akademi dünyasının katkısıyla Balıkesir vizyonuna değer katacağına inandığını söyledi. Sempozyumda ele alınacak başlıklar arasında kent hukuku, spor ve kentsel yaşam, doğal kaynakların yönetimi ve çevre kirliliği, afet riski ve kentsel dönüşüm gibi konular bulunuyor.

Akademik ve siyasal destek

CHP Milletvekili Serkan Sarı konuşmasında sempozyumda değerli akademisyenlerin, odaların ve kente gönül vermiş kesimlerin bir araya geleceğini belirterek, "Buradan da sağlıklı bir yol haritası çıkacağından hiç şüphem yok" dedi ve önceliklere odaklanmanın önemine vurgu yaptı.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl ise sempozyumun Balıkesir’in kimliği, sürdürülebilir gelişme vizyonu ve karar vericilere ışık tutacak bilimsel değerlendirmeler açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Satıl, Balıkesir’in güçlü tarımı, turizmi, jeostratejik konumu, milli parkları ve kültürel birikimiyle Türkiye’nin yükselen şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Sempozyuma katılım ve ilk oturum

Balıkesir Tabipler Odası Başkanı ve Balıkesir Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcüsü Doç. Dr. Muhammet Can, sempozyumun kentin imkanlarından daha etkin yararlanmasına ve kentsel gelişime katkı sağlamayı amaçladığını belirtti ve katılımın fazla olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından ilk oturum gerçekleştirildi. İlk oturumda sunulan bildiriler ve konuşmacılar şunlardı:

Prof. Dr. Tamer Bolat — "Balıkesir Kamuoyu Nabzı: Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Eğilimler"

Prof. Dr. Alpay Azap — "Türkiye ve Balıkesir İçin Başka Bir Sağlık Sistemi Mümkündür"

Prof. Dr. Hasan Sözbilir — "Tüm Afetlere karşı Dirençli Bir Kent İçin Balıkesir Master Planı"

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan — "Balıkesir’in Deprem Kaynaklı Risklerinin Azaltılması İçin Öneriler"

İsmail Küçük (TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri) — "Değişen İklimin Ardındaki Gerçekler"

Katılımcılar ve mekan

Sempozyumun açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Doç. Dr. Muhammet Can, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, BBB Genel Sekreter Yardımcıları Aytekin Durmaz ve Mehmet Refik Gündoğan, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Sempozyum, Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştiriliyor.

Üç gün sürecek sempozyum boyunca düzenlenecek oturumlar ve tartışmaların, Balıkesir’in kentsel politikalarına katkı sunması hedefleniyor.

