Balıkesir'de Apartman Dairesinde Yangın! Dumandan Etkilenen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Balıkesir Edremit'te bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 00:26
Balıkesir'de Apartman Dairesinde Yangın! Dumandan Etkilenen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Balıkesir'de Apartmanda Yangın Korkuttu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Altınoluk İskele Mahallesi'nde bulunan Hayri Bey Apartmanı'nda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Dumanı fark eden komşular, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen ev sahibi G.Y., sağlık görevlileri tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yetkilileri, G.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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