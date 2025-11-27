Balıkesir'de Can Dost Doğal Yaşam Alanı: Akın "Her Detayı Düşündük"

İnceleme ve proje ayrıntıları

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki Can Dost Doğal Yaşam Alanında incelemelerde bulundu. Başkan Akın, tesiste gerçekleştirilen sosyalleşme ve oyun alanlarının yanı sıra Türkiye'de bir ilki hayata geçirdiklerini belirterek, "Can dostlarımız doğayla uyumlu, sağlıklı ve güvenli yeni bir yaşam alanına kavuşuyor." dedi.

Projede öne çıkan özellikler

Projenin ilk etabı neredeyse tamamlanmış olan tesiste 75 bin metrekarelik alan üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Alanda kurulan GES santralleriyle tüm enerji ihtiyacı güneşten karşılanacak. Başkan Akın, "Buradaki bütün enerji ihtiyacımızı oluşturduğumuz GES santralleri ile sağlıyor, enerjimizi güneşten alıyoruz." sözlerine yer verdi.

Can dostların eğitimi, tedavisi ve sosyalleşmesi için özel alanların bulunduğunu vurgulayan Akın, kafeterya ve kapsamlı bakım ünitelerinin yer aldığını belirtti. İlk etabın ardından ikinci etabın çalışmalarına da başlandığı kaydedildi. Akın'a incelemelerde BBB Genel Sekreter Yardımcıları Reyhan Sunci Gülfırat, Mehmet Refik Gündoğan ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke eşlik etti.

Hizmetler ve tesis donanımı

Tesis; Pati Kafe, ameliyathane, rehabilitasyon, izolasyon ve müşahede bölümleri gibi tam donanımlı birimler sunacak. Ayrıca can dostların tedavi ve bakımlarının yapıldığı, sosyalleşme ve oyun alanlarının yer aldığı bölümler bulunuyor. Başkan Akın, "Can dostlarımız için her detayı düşündük." diye konuştu.

Yetkilinin sözleri

Akın, projeyi "Balıkesir’imize yakışır, Türkiye’ye örnek bir proje" şeklinde nitelendirerek açılışın yakın zamanda yapılacağının müjdesini verdi. Ayrıca, "Bir belediye başkanı sadece insanların değil, doğanın ve can dostların da belediye başkanıdır. Biz bu anlayışla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Engelli can dostlara yönelik özel düzenlemeler için ekip arkadaşlarına teşekkür ettiğini de ekledi.

