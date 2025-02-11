Balıkesir'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı!

Ayvalık'ta Hırsızlık Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda Adası'nda yaşanan hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla şüphelileri K.G., A.D., B.B. ve V.B. tespit etti.

Ele Geçirilen Eşyalar

Yapılan ev aramalarında, şüphelilerin ikametlerinde toplamda 4 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler, ünlü markalara ait 19 adet saat, elektronik eşyalar, değerli tespihler ve parfümler ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.B. ve K.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı.