Balıkesir'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: Bir Çift Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir çiftin hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı. Selimağa Mahallesi'nde yaşayan Ali Koru (87) ve Fatma Koru (66) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, Koru çiftini yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemelerde, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Bu olay, kış aylarında soba kullanımı ve karbonmonoksit gazı tehlikeleri hakkında bir kez daha farkındalık oluşturdu.

Ali ve Fatma Koru çiftinin cenazeleri, incelemelerin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.