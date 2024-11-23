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Balıkesir'de Kuyu-44 Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen Kuyu-44 operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı, 22 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:39
Balıkesir'de Kuyu-44 Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir Merkezli 'Kuyu-44' Operasyonu

Balıkesir ve İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen Kuyu-44 operasyonunda, gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyon, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

6 Aylık Teknik Takip

Elebaşılığını yurt dışında yaşayan Z.U.T. ve F.T.'nin yaptığı belirlenen suç örgütünün üyelerinin yakalanması için yaklaşık 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Şüphelilerin, Altınoluk ve Akçay gibi yazlık sahil bölgelerinde gerçekleştirdikleri silahlı eylemlerle korku ve panik oluşturarak bazı kişiler üzerinde hakimiyet sağlamaya çalıştıkları tespit edildi.

Suç Ağı ve Ele Geçirilen Malzemeler

İş yerlerine ve eğlence mekanlarına yönelik "korumacılık" adı altında suç eylemlerinde bulundukları belirlenen zanlılar, haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüphelinin yakalanması amacıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, tüfek, çok sayıda tabanca fişeği ve kartuş ele geçirildi.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Zanlıların, silahla yaralama, silahlı tehdit, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, iş yeri kurşunlama ve adam öldürmeye tam teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden birinin de bulunduğu 15 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Balıkesir ve İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-44" operasyonunda gözaltına alınan 22...

Balıkesir ve İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-44" operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Balıkesir ve İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-44" operasyonunda gözaltına alınan 22...

Balıkesir ve İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-44" operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

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