Balıkesir'de Sahte Altın Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir merkezli düzenlenen operasyonda sahte altın ve bileziklerle piyasa dolandırıcılığı yapan 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:59
Balıkesir'de Sahte Altın Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'de Sahte Altın Operasyonu

Balıkesir merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyon sonrasında, sahte bilezik ve altınları kuyumculara bozdurarak piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheli tutuklandı.

Şüpheliler ve Operasyon Süreci

Kuyumcu esnafına sahte altın muamelesi yapan kişilere karşı, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından titiz bir operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler E.C. (22), B.B. (20), A.Ş. (19) ve E.İ. (19), sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Adli Süçlemeler ve Tutuklama

Adliyeye çıkarılan dört şüpheli, hakimlik tarafından tutuklandı. Operasyon kapsamında Balıkesir, Sakarya ve İstanbul illerinde toplamda 115 adet sahte altın ele geçirildi.

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