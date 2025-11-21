Balıkesir'den dünyaya yenilik: Kokoreçli pizza

Yerel lezzet kokoreç, İtalyan pizzasıyla buluştu

Balıkesir’in kokoreç geleneğini İtalyan mutfağıyla birleştiren 22 yaşındaki girişimci Enes Teke, kısa süre önce açtığı işletmesinde misafirlerini ağırlıyor. Teke, kokoreçli pizzayı menüsüne ekleyerek hem yerelden hem de uluslararası arenadan ilgi gördü.

Haberin yayımlandığı ilk günden itibaren Balıkesirlilerden yoğun ilgi gören bu yeni ürün, ilçeye ve çevre şehirlere gelen denemelere de vesile oldu. Teke, mozarella ve parmesan gibi peynirleri kokoreçle birleştirerek, ürün piştikten sonra domates ve soğan söğüşüyle servis ettiklerini aktarıyor.

Metinde geçenlere göre Teke, kokoreçli pizzayı Avrupa’ya taşıma hedefiyle yarışmalara katılıyor. Özellikle Avrupa’da gastronominin önemli isimlerinin yer aldığı organizasyonlarda ürününü tanıtmaya çalışıyor.

Enes Teke şu ifadeleri aktardı:

"Biz konsept olarak İtalyan mutfağı ile Türk mutfağını sentezlemeye çalışıyoruz. Balıkesir’in Türkiye genelinde ün yapmış olan kokoreçini burada da pizza ile birleştirmek istedik. Aldığımız tepkiler de çok güzel oldu. Balıkesir halkı zaten kokoreçi çok seviyor. Bu İtalyan usulü pizza ile birleşince lezzeti katlanıyor. Hatta yakın şehirlerden gelip deneyenler dahi oldu. Mozerella ve parmesan gibi peynirleri kokoreçle birleştirdik ve ürün piştikten sonra domates ve soğan söğüşte kullanıyoruz. Tercih etmeyenlere sadece kokoreç ile birlikte servis ediyoruz"

Avrupa hedefi bölümünde Teke, uluslararası platformlarda kokoreçli pizzayı temsil etmeyi amaçladığını belirtti:

"Avrupa’da ’TOP 50 Pizza’ adında bir yarışma var. Biz de ona kokoreçli pizza ile katılım sağladık. Umarım Avrupa’nın 50 pizzasının arasına biz de kokoreç pizza ile girmiş oluruz. Balıkesir, gastronomi dünyasında Türkiye’yi besleyen bir şehir. Balıkesir kuzusunun kalitesi zaten ortada ve bunun bağırsağı zaten özel bir ürün. Kuzular doğal meralarda yetişiyor. Avrupa Birliği bir dönem de kokoreçi yasaklamıştı hatırlarsanız. Biz Avrupa standartlarında pizza yapıyoruz ve Avrupa Birliği’ne kokoreçli pizzayı tanıtmak istiyoruz"

Balıkesir’in yerel ürünü olan kokoreçin pizza ile buluşması, bölge gastronomisinin tanıtımı açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor. Balıkesir ve Enes Teke’nin bu girişimi, hem yerel tatları hem de yenilikçi yaklaşımları öne çıkarıyor.

