Balıkesir Depreminin Manisa'daki Etkileri: 6 Yaralı

Balıkesir Depremi, Manisa'da Yaralanmalara Sebep Oldu

Manisa Valiliği, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan durumu kamuoyuna duyurdu. Depremin ardından Manisa'da 6 vatandaşın hafif yaralandığı bildirildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edildi.

Saha Tarama Çalışmaları Devam Ediyor

Valilikten yapılan açıklamada, Balıkesir'deki depremin Manisa üzerinde yarattığı etkilerin incelendiği ve saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Aldığı Hasar ve Önlemler

Açıklamada, Akhisar'a bağlı Akkocalı Mahallesi'nde 3'ü kullanılmayan tek katlı 8 evin hasar gördüğü, Gördes'e bağlı Evciler Mahallesi'nde 2 bina ve Çiçekli Mahallesi'nde 1 bina hasar tespit edildiği aktarıldı. Sarıaliler Mahallesi'nde ise düşen kayalar nedeniyle yolda göçme meydana gelmiş ve yol geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır.

Kırkağaç'a bağlı Hacet Mahallesi'nde 5 müstakil evin duvarlarında çatlak oluştuğu, Salihli'ye bağlı Taytanlı Mahallesi'nde ise bir evde hasar yaşandığı bilgisi de verildi.

Ahmetli, Demirci, Gördes ve Yunusemre ilçelerinde deprem anında kaçmak isterken yaralanan 6 vatandaşımızın durumu stabil olup, ekipler saha tarama çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Manisa Valiliği, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde depremde Manisa'da 6 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Manisa'yı da etkileyen depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Manisa Valiliği, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde depremde Manisa'da 6 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Manisa'yı da etkileyen depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.