Balıkesir, Şehit Emre Sayın’ı Son Yolculuğuna Uğurladı

Binlerce kişi ve protokol mensubu Zağnos Paşa Camisi'nde buluştu

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın, Balıkesir'de düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Şehit Emre Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi. Tören sırasında şehidin ailesi büyük üzüntü yaşadı; babası Adem Sayın ve annesi Keziban Sayın gözyaşlarına hakim olamadı, eşi Zeliha Sayın ayakta durmakta zorlandı.

40 yaşındaki Emre Sayın'ın, biri 3 aylık olmak üzere 3 çocuk sahibi olduğu belirtildi. Cenaze namazını Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar kıldırdı. Namazın ardından tekbirler eşliğinde şehidin naaşı Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi. Törende duygusal anlar yaşandı; şehidin 10 yaşındaki oğlu Adem Sayın, dedesi Adem Sayın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan tarafından teskin edildi.

Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Balıkesir milletvekilleri, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ile çok sayıda vatandaş ve askeri erkan katıldı.

Zağnos Paşa Camisi'nde toplanan binlerce Balıkesirli, şehidine dualarla veda etti.

