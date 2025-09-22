Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem — Vali: Olumsuz Durum Yok

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 00.05'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi; Vali Ustaoğlu, AFAD ekiplerinin sahada olduğunu ve olumsuz ihbar bulunmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 00:52
Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem — Vali: Olumsuz Durum Yok

Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Vali Ustaoğlu: An itibarıyla olumsuz bir durum yok

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak bildirildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalarını başlattıklarını belirtti. Çalışmaların devam ettiğini kaydeden Vali Ustaoğlu, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını ve 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.

Vali Ustaoğlu ayrıca "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Seyir Halindeki Tır Yangın Tarafından Kontrol Altına Alındı
2
TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 32 bin kişi ziyaret etti — Selçuk Bayraktar açıkladı
3
10. Sivrihisar Hava Gösterileri: SOLOTÜRK, Eurofighter ve Tarihi Uçaklar Sahne Aldı
4
Özgür Özel'den Kurultayda Sert Mesajlar: Demokrasi, Tutuklamalar, Filistin
5
Ankara Kültür Yolu Festivali başladı: 702 etkinlik 28 Eylül'e kadar
6
Mersin Açıklarında 28 bin 500 Paket Tütün Çubuğu Ele Geçirildi
7
Erdoğan: 'AK Parti Bu Davada Yok' — CHP Kurultay, Suriye, Kıbrıs ve Libya Değerlendirmesi

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü