Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem — Vali: Olumsuz Durum Yok

Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Vali Ustaoğlu: An itibarıyla olumsuz bir durum yok

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak bildirildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalarını başlattıklarını belirtti. Çalışmaların devam ettiğini kaydeden Vali Ustaoğlu, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını ve 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.

Vali Ustaoğlu ayrıca "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.