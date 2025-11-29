Bandırma'da Tren Yolu İstinat Duvarı Çöktü, Ekipler Sevk Edildi

Bandırma Sunullah Mahallesi'nde sabah yağışının ardından tren yolu istinat duvarı çöktü; ekipler sevk edildi, çevredeki evlerde risk bulunmadı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:45
Bandırma'da tren yolu istinat duvarı çöktü

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi 15. Sokak’ta bulunan tren yolu güzergâhındaki istinat duvarı, sabah saatlerinde etkili olan yoğun yağışın ardından çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri ile Devlet Demiryolları görevlileri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde çevredeki evlerde herhangi bir risk bulunmadığı bildirildi.

Olayı gören çevre sakinleri, sabah saatlerinde trenin geçişinin hemen ardından büyük bir gürültü duyduklarını ve duvarın çöktüğünü ifade etti.

"Hafta içi çalışmalar başlıyor, tehlike arz eden bir durum yok"

Bandırma Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Serhan Tarhan, olay yerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gerçekleştirilecek bir ihalemiz var Başkanım. Sözleşmesi imzalandı, yapıldı. Normalde 26 Kasım itibariyle bu çalışmaların başlaması gerekiyordu. Tabii sözleşme süreci ve yılbaşı devir durumları var. Tahminim önümüzdeki hafta sonu gibi inşaat işleri başlayacak. Ancak bu olay da üzerine gelince daha erken başlatmaya çalışacağız. Zaten biliyorsunuz, bu Devlet Demir Yolları uhdesinde gerçekleşecek olan bir inşaat işidir.

"En son görüşmelerimizde de tahmin ediyorum hafta içi çalışmalar başlayacak. Şöyle aktarayım: Şu toprak kaymasının demiryolu trafiğine bir zararı olmadığını Demiryolları yetkililerinden öğrendik. Görmüş olduğunuz o kayan beton parçaları da gerek belediyenin gerekse Demir Yollarının sağlayacağı kepçelerle ve vinçlerle toparlanacak.

Zaten altta bir destek istinat duvarı daha var. Şimdilik tehlike arz eden başka bir durum yok. Belediye ekiplerimiz ve müdürlerimiz olay yerini inceledi. Gerekli makineler de bekleniyor, onlar da gelecek. En kısa zamanda bu tahribatın giderilmesi için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz şu anda."

Çalışmalar için ekipler sevk edilecek

Bandırma Belediyesi Başkan Vekili Hayri Turna da olayla ilgili bilgilendirildikten sonra bölgeye kepçe ve iş makinelerinin yönlendirileceğini, çöken duvarın kısa sürede kaldırılarak çalışmaların başlatılacağını belirtti. Ayrıca yaptığı açıklamada, "Çok şükür yaşanan göçükte kimsenin yaralanmaması en büyük tesellimiz," diyerek bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını vurguladı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

