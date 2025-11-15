Bandırma'da Yoğun Sis Görüşü 20 Metreye Düşürdü

Bandırma'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüşü yer yer 20 metreye düşürüp trafiği olumsuz etkiledi; Meteoroloji öğleye doğru dağılmasını bekliyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:09
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis kent yaşamını kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Trafikte zorluk ve önlemler

İşe gitmek için yola çıkan sürücüler, sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Birçok sürücü araçlarının sis farlarını yakarak kontrollü şekilde seyir etti. Sıcaklık düşüşü ve nem oranının artmasıyla sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, Bandırma'nın birçok noktasında binaları ve yolları adeta görünmez hale getirdi.

Görsel etkiler ve vatandaşların tepkisi

Günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran sis, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar, Bandırma'nın üzerini kaplayan beyaz örtüyü cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji yetkilileri, sisli havanın öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirirken, sürücülere ise "görüş mesafesinin anlık olarak daha da düşebileceği" uyarısında bulundu.

