Bangladeş'te Şiddetli Yağışlar 7 Can Aldı

Bangladeş'in güneydoğusundaki etkili yağışlar, 7 kişinin ölümüne ve birçok yaralanmaya yol açtı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 19:38
Bangladeş'te Şiddetli Yağışlar 7 Can Aldı

Bangladeş'te Sel ve Toprak Kaymaları Felaketi

Bangladeş'in güneydoğu bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar, felaket etkileri yaratmaya devam ediyor. İlk belirlemelere göre, bu doğa olayları sonucunda 7 birey hayatını kaybetti ve pek çok kişi yaralandı.

Yağışların Oluşturduğu Zorluklar

Devam eden sağanak, bölgedeki su baskınları ve heyelanlara neden olarak yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Yerel yetkili Mohammad Salahuddin, özellikle Cox's Bazar bölgesindeki kampların, bu zorlu hava koşullarından oldukça etkilendiğini belirtti. Yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslümanın barındığı bu bölgedeki toprak kaymalarında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Durumun Ciddiyeti

Salahuddin, Teknaf kasabasında da ağır yağışlar sebebiyle bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade ederken, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, aşırı yağışların bölgedeki etkisinin önümüzdeki iki gün boyunca devam edeceği uyarısında bulundu. Bu nedenle bölge sakinlerinin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Altyapıda Ciddi Hasar

Yerel medya kaynakları, yağışlar sonucu en az 35 yolun sular altında kalıp, trafiğin durma noktasına geldiğini aktarmakta. Aşırı yağışlar neticesinde güneydoğu kesiminde binlerce ev su baskınlarının etkisiyle hasar gördü. Ayrıca, bölgedeki en çok turist çeken şehirlerde hizmet veren 500'den fazla otel ve motel, etkili hava koşulları nedeniyle hizmete ara vermek zorunda kaldı ve birçok turist konakladıkları yerlerde mahsur kaldı.

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