Bangladeş'ten Arakanlı Müslümanlar için Güvenli Bölge Talebi

Bangladeş'ten Arakanlı Müslümanlar için Güvenli Bölge Çağrısı

Bangladeş'teki geçici hükümete başdanışmanlık yapan Muhammed Yunus, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yerinden edilen Müslümanlar için Birleşmiş Milletler (BM) garantörlüğünde bir güvenli bölge oluşturulmasını richimle telaffuz etti.

Yardım Çağrısı ve Uluslararası İşbirliği

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Yunus, BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Thomas Andrews ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Myanmar'daki şiddet nedeniyle zor durumda kalan insanlara acil yardım yapılmasının önemini vurguladı.

Yunus, "Arakanlı Müslümanlar konusuna daha geniş bir uluslararası işbirliği ile yaklaşmalıyız. BM tarafından güvenli bir bölge oluşturulması, bu insanların destek alması için gereklidir," dedi.

Arakanlı Müslümanların Durumu

2012 yılında Myanmar'ın Arakan eyaletinde Budist ve Müslümanlar arasındaki çatışmalar büyük bir etnik krize yol açmış, bu süreçte birçok Müslüman hayatını kaybetmiş ve binlerce ev yakılmıştı. 25 Ağustos 2017'de yaşanan eş zamanlı saldırılar sonrasında, 1 milyondan fazla kişi kitlesel şiddetten kaçarak komşu Bangladeş'e sığınmıştı. Bangladeş, şu an 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yapıyor.

Buna ek olarak, çok sayıda Arakanlı Müslüman, aşırı kalabalık olan Cox's Bazar mülteci kamplarından kaçmak üzere tehlikeli deniz yolculukları yapmaktadır. Yunus, bu insanlara üçüncü ülkelerde yerleştirme imkanlarının sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.