Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı

Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3 Aralık Engelliler Günü programında özel eğitim gören öğrenciler, protokol, aileler ve vatandaşların önünde yeteneklerini sergiledi. Gösteriler alkışlarla karşılandı.

Protokol, açılış konuşmaları ve erişilebilirlik çalışmaları

Programa Vali Nurtaç Arslan, il protokolü, engelli bireylerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz, 'Bu anlamlı gün engelli bireylerin sosyal hayata aktif bir şekilde katılımlarının sağlanması, kendilerine hak ettikleri değerin verilmesi, kendileri için gerekli olan her türlü hizmetten etkin bir şekilde yararlanabilmeleri ve onlara yönelik farkındalığın artması açısından oldukça kıymetli bir gündür' dedi.

Müdür Korkmaz, '3 Aralık aslında bir kutlama günü değil onları fark etme günüdür' sözleriyle günün önemine vurgu yaptı. Ayrıca Korkmaz, koordinasyonu müdürlük tarafından yürütülen Erişebilirlik Komisyonu çalışmalarına değinerek, kamu kurumlarının erişilebilirlik şartlarına uygun hale getirilmesi kapsamında Bartın'da erişebilirlik belge sayısını 20’ye çıkardık bilgisini paylaştı. Korkmaz, 5 kamu kurumunun daha incelenmesinin ardından erişebilirlik belgesinin verileceğini ekledi.

Vali Arslan ve akademik iş birlikleri

Vali Nurtaç Arslan, 'Bugün bizlere engellilik kavramının bir kusur ya da eksiklik değil, yaşamın doğasında var olan bir çeşitlilik olduğunu hatırlattığını' belirtti. Arslan, toplumun bakış açısı ve duyarsızlığının engellerin aşılmasında en büyük engel olduğunu vurgulayarak, 'Engelsiz bir toplum ancak hepimizin ortak çabası ile mümkündür. Onları sosyal hayata kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi.

Bartın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Tahir Mete Artar ise BARÜ ile Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Artar, 1 Aralık Pazartesi günü imzalanan 'Engelsiz Üniversite Lisans Programı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gösteriler, dans ve alkışlanan performanslar

Konuşmaların ardından özel eğitim alan öğrenciler eğitmenleriyle hazırladıkları gösterileri sahneledi. Öğrenciler anneleriyle birlikte dans ederken, ardından türküler söylediler. Özel bireylerin solo performansları yoğun alkış aldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

