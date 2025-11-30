Bartın'da Direk Araç Üstüne Devrildi: Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Bartın Gölbucağı Kavşağı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 35 AYN 203 plakalı araç direğe çarparak üstüne devrildi; sürücü olay yerinden kaçtı, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 02:28
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 02:28
Kaza Detayları

Bartın'da sağanak yağış nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkan araç, Gölbucağı Kavşağı'nda trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpışma sonucu direk orta refüje çıkan otomobilin üstüne devrildi.

Kazada söz konusu 35 AYN 203 plakalı otomobilin parçaları ve kopan trafik lambaları yola savruldu. Olayın duyulmasıyla çok sayıda mahalleli çevreye geldi.

Müdahale ve Sonrası

Çarpmanın ardından aracın sürücüsü, otomobili bırakarak olay yerinden kaçtı. Bölgeye intikal eden ekipler, aracın plakasından ulaşarak ruhsat sahibine ulaştı; yakınları da olay yerine geldi.

Direkte elektrik akımı olması nedeniyle araç ilk etapta kaldırılamadı. Karayolları ekipleri sinyalizasyona giden akımı kesince önce direk, ardından otomobil kaza yerinden kaldırıldı.

Bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araç ve direk kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazada otomobilin yanı sıra trafik sinyalizasyon sistemi ve refüjde maddi hasar meydana geldi.

Kaza yerinde kısa süre sonra gelen bir kişi kendisinin sürücü olduğunu beyan etti; bu şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

