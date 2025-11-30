Bartın'da Muhtar Recep Denizer Dualarla Uğurlandı

Bartın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Küçükkızılkum Muhtarı Recep Denizer, köyünde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Küçükkızılkum Köyü muhtarı vefat etti

Küçükkızılkum Köyü Muhtarı Recep Denizer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 4 çocuk babası olan Denizer için köyünde tören düzenlendi.

Muhtar Denizer için ilk olarak Küçükkızılkum köyü Karadağlıoğlu Mahallesi’ndeki evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunarak helallik alındı. Ardından cenaze, köy camisinde yapılacak tören için götürüldü.

Cenaze programına; AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Uğur Karakaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, eski İl Genel Meclisi Başkanı ve Bartın Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Dursun, İl Genel Meclis üyesi Ali Eyip Ustaoğlu ile köy sakinleri, Denizer’in akrabaları, yakınları ve sevenleri katıldı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Recep Denizer, yapılan dualarla son yolculuğuna uğurlandı ve köy mezarlığına defnedildi.

