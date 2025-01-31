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Bartın'daki Sahte Rapor Soruşturmasında Sağlık Çalışanı Yok

Sağlık Bakanlığı, Bartın'daki 'sahte rapor' soruşturmasında sağlık çalışanı bulunmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:50
Bartın'daki Sahte Rapor Soruşturmasında Sağlık Çalışanı Yok

Bartın'daki Sahte Rapor Soruşturması Gelişmeleri

Sağlık Bakanlığı, Bartın'da yürütülen sahte rapor soruşturmasına dair önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, 28 Ocak 2025 tarihinde medyada yer alan, 'Bartın'da 'sahte rapor' operasyonu: Sağlık çalışanları dahil 17 gözaltı' başlıklı haberlere yanıt verdi.

Sağlık Çalışanları Arasında Gözaltı Yok

Açıklamada, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan veya tutuklananlar arasında sağlık çalışanı olmadığı vurgulandı. Bu bilgi; sağlık çalışanlarının hukuki süreçlerle ilgili konumlarının netleştirilmesi açısından dikkat çekici bir önem taşıyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, gözaltındaki kişiler hakkında detaylı bilgilere ulaşılabileceği ifade edildi. Ancak şu an itibarıyla sağlık sektöründe çalışan kişilerin bu soruşturma ile bağlantılı olmadığı kesin bir şekilde belirtilmiştir.

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