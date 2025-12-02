Başakşehir Altınşehir'de Taş Ocağı Uçurumu: Mahalle Uçurumun Kenarında

Başakşehir Altınşehir'de kapanan kireç fabrikası taş ocağında oluşan devasa uçurum, metrelerce yükseklikteki evlerle tehlike oluşturuyor; mahallede zemin ve güvenlik tartışması sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:07
Başakşehir Altınşehir'de Taş Ocağı Uçurumu: Mahalle Uçurumun Kenarında

Başakşehir Altınşehir'de Taş Ocağı Uçurumu: Mahalle Uçurumun Kenarında

Başakşehir'de kireç fabrikası için kullanılan devasa taş ocağı, fabrikanın kapanmasının ardından şehrin merkezinde korkutucu bir manzaraya dönüştü. Derin uçurumlarla çevrili alanda kurulan mahalle, uzaktan bakınca tüyleri diken diken ediyor; bölge güvenlik ve zemin sağlamlığı tartışmasının odağı haline geldi.

Uçurumun kenarında yaşam

Başakşehir Altınşehir mahallesinde yıllar önce Zeytinburnu'nda bulunan bir kireç fabrikası için çalışan taş ocağı kapandıktan sonra şehir merkezinde devasa uçurumlarıyla kaldı. Zaman içinde uçurumun kenarına kaçak evler inşa edildi; bugün onlarca ev metrelerce yükseklikte uçurumun kenarında duruyor. Bölgeden zaman zaman düşerek yaşamını yitirenler olurken, önlem alınamaması tepkilere yol açıyor.

Mahalle sakini İbrahim Öztürk'ün sözleri: "Buranın zemini sağlam değil. Altyapı yok, doğalgaz yok burada. Buraya sit alanı diyorlar ve bize tapu vermiyorlar. Görüyorsunuz, evler yıkılacak durumda. Eskiden bu yana burası bu halde. Burası geçmişte taş ocağıydı. Daha önce burada insanlar düşerek öldü. Burası uçurum, sağlam bir yer değil," dedi.

Mahalleliden karşıt görüş

Diğer sakin Ayhan Karakaş ise farklı düşünüyor: "Buranın zemini sağlam, altı kaya olduğu için depreme dayanıklı bir bölgedir. Zaten buradan baktığınızda kaya görünüyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz yer dahil, burada her yer kaya. Benim gençliğimde buradan çıkarılan kireç Zeytinburnu kireç fabrikasına gönderiliyordu. O fabrika kapandıktan sonra burası durdu. Burası dinamitle patlatılan bir yerdi. Burası sağlıklılık yönünden çok sağlam," ifadelerini kullandı.

Havadan dehşet veren görüntüler

Bölgedeki devasa uçurum ve kenarındaki yerleşim drone ile havadan görüntülendi. Görüntüler, taş ocağı sonrası kalan derin boşluğun büyüklüğünü ve evlerin uçuruma olan yakınlığını çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

DERİN UÇURUMLARLA ÇEVRİLİ ALANIN ORTASINDA KURULAN MAHALLE, UZAKTAN BAKANLARIN YÜREĞİNİ AĞIZA...

DERİN UÇURUMLARLA ÇEVRİLİ ALANIN ORTASINDA KURULAN MAHALLE, UZAKTAN BAKANLARIN YÜREĞİNİ AĞIZA GETİRİYOR

DERİN UÇURUMLARLA ÇEVRİLİ ALANIN ORTASINDA KURULAN MAHALLE, UZAKTAN BAKANLARIN YÜREĞİNİ AĞIZA...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
ASAT tamamladı, Antalya'da asfalt seferberliği hızlandı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?