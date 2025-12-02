Başakşehir Altınşehir'de Taş Ocağı Uçurumu: Mahalle Uçurumun Kenarında

Başakşehir'de kireç fabrikası için kullanılan devasa taş ocağı, fabrikanın kapanmasının ardından şehrin merkezinde korkutucu bir manzaraya dönüştü. Derin uçurumlarla çevrili alanda kurulan mahalle, uzaktan bakınca tüyleri diken diken ediyor; bölge güvenlik ve zemin sağlamlığı tartışmasının odağı haline geldi.

Uçurumun kenarında yaşam

Başakşehir Altınşehir mahallesinde yıllar önce Zeytinburnu'nda bulunan bir kireç fabrikası için çalışan taş ocağı kapandıktan sonra şehir merkezinde devasa uçurumlarıyla kaldı. Zaman içinde uçurumun kenarına kaçak evler inşa edildi; bugün onlarca ev metrelerce yükseklikte uçurumun kenarında duruyor. Bölgeden zaman zaman düşerek yaşamını yitirenler olurken, önlem alınamaması tepkilere yol açıyor.

Mahalle sakini İbrahim Öztürk'ün sözleri: "Buranın zemini sağlam değil. Altyapı yok, doğalgaz yok burada. Buraya sit alanı diyorlar ve bize tapu vermiyorlar. Görüyorsunuz, evler yıkılacak durumda. Eskiden bu yana burası bu halde. Burası geçmişte taş ocağıydı. Daha önce burada insanlar düşerek öldü. Burası uçurum, sağlam bir yer değil," dedi.

Mahalleliden karşıt görüş

Diğer sakin Ayhan Karakaş ise farklı düşünüyor: "Buranın zemini sağlam, altı kaya olduğu için depreme dayanıklı bir bölgedir. Zaten buradan baktığınızda kaya görünüyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz yer dahil, burada her yer kaya. Benim gençliğimde buradan çıkarılan kireç Zeytinburnu kireç fabrikasına gönderiliyordu. O fabrika kapandıktan sonra burası durdu. Burası dinamitle patlatılan bir yerdi. Burası sağlıklılık yönünden çok sağlam," ifadelerini kullandı.

Havadan dehşet veren görüntüler

Bölgedeki devasa uçurum ve kenarındaki yerleşim drone ile havadan görüntülendi. Görüntüler, taş ocağı sonrası kalan derin boşluğun büyüklüğünü ve evlerin uçuruma olan yakınlığını çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

